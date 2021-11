सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि परीक्षा में छात्रों ने लिया हिस्सा

Students took part in general knowledge and aptitude test

संतकबीरनगर। निज संवाददाता

सूर्या इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि परीक्षा 2021 का आयोजन हुआ। परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों में जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ा। सख्ती के साथ हुई परीक्षा में बड़ी संख्या छात्र, छात्रा शामिल हुए।

विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉ उदय प्रताप चतुर्वेदी ने कहा कि आज का समय प्रतियोगी परीक्षाओं का है, बच्चे अगर आज से ही स्वयं को इसके लिए तैयार करते हैं तो उनका भविष्य निश्चित तौर पर उज्ज्वल होगा। विद्यालय शिक्षण का उद्देश्य केवल पुस्तकों तक बच्चों को सीमित करना नहीं बल्कि उनका सर्वांगीण विकास करना है।

इस तरह के आयोजनों में प्रतिभाग करके बच्चों में प्रतियोगी भावना का विकास होता है। इसी क्रम में प्रधानाचार्य रविनेश श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। सामान्य ज्ञान और अभिरुचि परीक्षण उनके अपने स्वयं के मूल्यांकन में सहायक होगा और आगे आने वाले दिनों में वह और मेहनत करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनेश श्रीवास्तव, उप-प्रधानाचार्य शरद त्रिपाठी, अविनाश श्रीवास्तव, बलिराम उपाध्याय, संजीत राय, नितेश दुबे, आशुतोष पांडेय, पवन मिश्र, पुनीत श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।