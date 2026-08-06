Santkabir Nagar News: सूर्या सीनियर सेकेंड्री स्कूल का छात्रसंघ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में सूर्या सीनियर सेकेंड्री स्कूल में छात्रसंघ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय के चेयरमैन डा. उदय प्रताप चतुर्वेदी ने अनुशासन और जिम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया। अविनाश चतुर्वेदी और अनु यादव को स्कूल कैप्टन और आर्यन यादव तथा उन्नति गुप्ता को वाइस कैप्टन चुना गया।
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिले के शैक्षणिक संस्थान सूर्या सीनियर सेकेंड्री स्कूल, खलीलाबाद में बुधवार को निर्वाचित छात्रसंघ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय परिवार द्वारा नव-निर्वाचित स्कूल कैप्टन और वाइस कैप्टन को पद, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन की शपथ दिलाई गई। समारोह में सूर्या ग्रुप के चेयरमैन डा. उदय प्रताप चतुर्वेदी एवं एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर सविता चतुर्वेदी ने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का फूल-मालाओं से आत्मीय स्वागत किया। डा. उदय प्रताप चतुर्वेदी ने कहा कि किसी भी सफल नेतृत्व के लिए अनुशासन में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से निभाना बेहद आवश्यक है। समाज के हर वर्ग को एक सही और अनुशासित नेतृत्व की आवश्यकता होती है।
उन्होंने सभी नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर सविता चतुर्वेदी ने कहा कि वही समाज मजबूत और प्रगतिशील बनता है, जिसमें अनुशासित नेतृत्व की क्षमता होती है। चुनाव में बालक वर्ग में अविनाश चतुर्वेदी व बालिका वर्ग में अनु यादव स्कूल कैप्टन निर्वाचित हुए, जबकि बालक वर्ग में आर्यन यादव व बालिका वर्ग में उन्नति गुप्ता को वाइस कैप्टन चुना गया। प्रधानाचार्य रविनेश श्रीवास्तव एवं उप-प्रधानाचार्य शरद त्रिपाठी ने सभी विजेता प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अशोक चौबे, नितेश द्विवेदी, अर्चना त्रिपाठी, आरती चौधरी सहित समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा।
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