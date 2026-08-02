Santkabir Nagar News: स्टाफ की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल का दवा वितरण केंद्र

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में जिला अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ दवा वितरण केंद्र स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। मरीजों को घंटों लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है, विशेष रूप से बुजुर्गों और महिलाओं को अधिक दिक्कत हो रही है। स्वास्थ्य विभाग से अतिरिक्त स्टाफ की मांग उठाई गई है।

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिला अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच दवा वितरण केंद्र स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। पर्याप्त कर्मचारियों के अभाव में दवा वितरण की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे रोजाना सैकड़ों मरीजों को घंटों लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों और गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को उठानी पड़ रही है।

दवा वितरण की स्थिति जिला अस्पताल में सुबह ओपीडी खुलने के साथ ही दवा वितरण केंद्र के बाहर लंबी कतार लग जाती है। चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद मरीज जब दवा लेने पहुंचते हैं तो उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। भीड़ बढ़ने पर कतार और लंबी हो जाती है, जिससे कई बार मरीजों में नाराजगी भी देखने को मिलती है। गर्मी और उमस के बीच लंबे समय तक खड़े रहने से बुजुर्ग और महिलाएं अधिक परेशान हो जाती हैं।

मरीजों की संख्या में वृद्धि जिला अस्पताल में प्रतिदिन जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन दवा वितरण केंद्र पर कर्मचारियों की संख्या उसी अनुपात में नहीं बढ़ाई गई है। इसका सीधा असर दवा वितरण व्यवस्था पर पड़ रहा है। दवा वितरण केंद्र पर तैनात फार्मासिस्ट नंदलाल चौधरी ने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण सभी मरीजों को समय पर दवा उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है। उपलब्ध कर्मचारी पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, लेकिन मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण दबाव लगातार बना रहता है। उन्होंने बताया कि यदि अतिरिक्त फार्मासिस्ट और सहायक कर्मचारियों की तैनाती हो जाएं तो दवा वितरण की व्यवस्था और अधिक सुचारु हो सकती है तथा मरीजों को कम समय में दवा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

स्थानीय लोगों की मांग दवा लेने आए कई मरीजों ने बताया कि डॉक्टर से जांच कराने में जितना समय नहीं लगता, उससे अधिक समय दवा लेने में लग जाता है। बुजुर्ग मरीजों का कहना है कि लंबे समय तक लाइन में खड़े रहना उनके लिए मुश्किल होता है, जबकि महिलाओं को छोटे बच्चों के साथ घंटों इंतजार करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि जिला अस्पताल की बढ़ती मरीज संख्या को देखते हुए दवा वितरण केंद्र पर अतिरिक्त स्टाफ की तत्काल तैनाती की जाए। साथ ही अलग-अलग काउंटर संचालित किए जाएं, ताकि बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर दवा उपलब्ध कराई जा सके। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में मरीजों की परेशानी और बढ़ सकती है।