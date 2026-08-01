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Santkabir Nagar News: एसपी ने परेड में दौड़ लगाकर जवानों को बढ़ाया हौसला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। एसपी संदीप कुमार मीना ने शुक्रवार को साप्ताहिक परेड का निरीक्षण

Santkabir Nagar News: एसपी ने परेड में दौड़ लगाकर जवानों को बढ़ाया हौसला

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। एसपी संदीप कुमार मीना ने शुक्रवार को साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया। मातहतों के साथ स्वयं दौड़ लगाकर एसपी ने जवानों का मनोबल बढ़ाया। ऐसा करके फिटनेस, अनुशासन एवं उत्कृष्ट पुलिसिंग का संदेश दिया।

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परेड की सलामी

एसपी संदीप कुमार मीना ने रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान परेड में सम्मिलित अधिकारी एवं कर्मचारियों के टर्नआउट, अनुशासन, वर्दी की गुणवत्ता, ड्रिल तथा शारीरिक दक्षता का गहन परीक्षण किया। सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान निर्धारित मानकों के अनुरूप साफ-सुथरी एवं उच्च गुणवत्ता की वर्दी धारण करने, अनुशासित कार्यशैली अपनाने तथा आमजन के साथ विनम्र, संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए।

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पुलिस की पहचान

उन्होंने कहा कि अनुशासन, शारीरिक दक्षता, कार्यकुशलता एवं उत्कृष्ट व्यवहार ही पुलिस की पहचान हैं और यही गुण जनता के बीच पुलिस की सकारात्मक एवं भरोसेमंद छवि स्थापित करते हैं। परेड में खुद एसपी ने पुलिस कर्मियों के साथ दौड़ लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया तथा नियमित व्यायाम एवं फिटनेस के महत्व का संदेश दिया। इसके साथ ही टोलीवार ड्रिल का अभ्यास कराते हुए अनुशासन, समन्वय एवं एकरूपता पर विशेष बल दिया। उन्होंने सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सदैव स्वस्थ, सक्रिय एवं ड्यूटी के लिए तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया।

भ्रमण और निरीक्षण

बाद में पुलिस लाइन परिसर का भ्रमण कर मेस, गणना कार्यालय, शस्त्रागार, डायल-112 कार्यालय, यातायात कार्यालय, आर्मी बैरक सहित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, अभिलेखों के रख-रखाव एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस लाइन परिसर की स्वच्छता, सुव्यवस्था एवं अनुशासित कार्यप्रणाली बनाए रखने के लिए प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही आदेश कक्ष में गार्ड रजिस्टरों का अवलोकन कर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के संबंध में गार्ड कमांडरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सामान्य प्रश्न

एसपी ने परेड का निरीक्षण कब किया?
एसपी संदीप कुमार मीना ने शुक्रवार को साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया।
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