Santkabir Nagar News: सपाइयों ने 2027 में सरकार बनाने का लिया संकल्प
Santkabir Nagar News: सांथा विकास खंड के ग्राम पंचायत लोहरसन में समाजवादी पार्टी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नेताओं ने 2027 में सरकार बनाने का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम ने वर्तमान सरकार की नीतियों पर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया। पूर्व की सपा सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई।
Santkabir Nagar News: सांथा, हिन्दुस्तान संवाद। सांथा विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत लोहरसन में बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी की सेक्टर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सपाइयों ने 2027 में सरकार बनाने का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुई इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से रवि अव्वल अंसारी और गुलाम रब्बानी उर्फ सोनू ने की। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता जयराम पांडेय और सपा जिला उपाध्यक्ष स्वामीनाथ साहनी ने पूर्व की सपा सरकार की नीतियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों और मजलूमों के हित में कार्य करती रही है।
पूर्ववर्ती सपा सरकार के दौरान समाज का हर वर्ग सुरक्षित महसूस करता था और मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप तथा साइकिल वितरित कर उनका मनोबल बढ़ाया जाता था। कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे एकजुट होकर वर्ष 2027 में प्रदेश में सपा की सरकार बनाने का काम करें। सपा जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों से आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र-छात्राओं के साथ हुए अन्याय का जवाब आगामी चुनावों में प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाकर दिया जाएगा। इस अवसर पर सपा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष ओंकार, सपा के पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव, अनवरुल हक, श्यामजी यादव, रियाज अहमद, श्रीनाथ कनौजिया उर्फ दीपक, देवेंद्र यादव, महेंद्र यादव, शिवदास यादव, हरीलाल लोधी, स्वामीनाथ साहनी, प्रिया पाठक सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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