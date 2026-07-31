Santkabir Nagar News: नाला निर्माण से पेट्रोल पंप तिराहे पर लगा लंबा जाम, फंसी रहीं स्कूल बसें

Santkabir Nagar News: मेंहदावल में पेट्रोल पंप तिराहे पर नाला निर्माण कार्य के कारण एक घंटे तक भीषण जाम लगा। स्कूल बसों और अन्य वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिससे बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने यातायात को सुचारु करने के लिए कड़ी मेहनत की। निर्माण कार्य के कारण यह समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

Santkabir Nagar News: मेंहदावल, हिन्दुस्तान संवाद। कस्बे के पेट्रोल पंप तिराहे पर गुरुवार को नाला निर्माण कार्य के चलते भीषण जाम लग गया। करीब एक घंटे तक दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। जाम में स्कूली बसें समेत छोटे-बड़े वाहन रेंगते नजर आए। उमस भरी गर्मी में स्कूल बसों में फंसे बच्चे भी काफी परेशान रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात सुचारु कराया।

नाला निर्माण कार्य के कारण जाम इन दिनों बीएमसीटी मार्ग पर कुसफर मोहल्ले से तहसील तक सड़क किनारे नाला निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य के कारण सड़क का एक हिस्सा संकरा हो गया है, जिससे रोजाना यातायात प्रभावित हो रहा है। गुरुवार को स्कूलों की छुट्टी के समय वाहनों का दबाव बढ़ने पर स्थिति और बिगड़ गई। कुसफर मोहल्ले से बस्ती रोड की ओर तथा दूसरी तरफ से आने वाले भारी और छोटे वाहन आमने-सामने फंस गए। देखते ही देखते पेट्रोल पंप तिराहे के दोनों ओर करीब आधा किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। जाम में दर्जन भर से अधिक स्कूल बसें, चार पहिया वाहन, ई-रिक्शा और दो पहिया वाहन फंस गए।

पुलिस द्वारा यातायात नियंत्रित करना धीमी रफ्तार से रेंगते वाहनों के कारण राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने एक-एक लेन से वाहनों को निकलवाते हुए यातायात को नियंत्रित किया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद जाम पूरी तरह समाप्त हो सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाला निर्माण शुरू होने के बाद से इस मार्ग पर आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है।