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Santkabir Nagar News: कांवड़ियों व श्रद्धालुओं को न हो कोई दिक्कत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर के अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक ने 03 अगस्त को कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर एवं पांडाल के आसपास की सुरक्षा का ध्यान रखने का निर्देश दिया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जलाभिषेक के दौरान भी विशेष सुरक्षा उपायों पर ध्यान दिया जाएगा।

कांवड़ियों व श्रद्धालुओं को न हो कोई दिक्कत
कांवड़ियों व श्रद्धालुओं को न हो कोई दिक्कत

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के अपर जिलाधिकारी सत्यप्रकाश व अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने आगामी 03 अगस्त को श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर तैयारियों का जायजा लिया। कहा कि कांवड़ियों व श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न होने पाए। अधिकारियों ने मंदिर, पांडाल, पोखरा आदि के आसपास सुरक्षा व्यवस्था प्रबंधन का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिया। कहा कि इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए पूजा-अर्चना तथा जलाभिषेक के दौरान शिव-भक्तों को कोई असुविधा न हो। इस अवसर पर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के सुचारू संचालन में लगाए गए अधिकारी कर्मचारी सहित अन्य संबंधित आदि उपस्थित रहे।एडीएम

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व एएसपी ने बाढ़ से सुरक्षा एवं बचाव के साथ-साथ बिड़हरघाट पर शिव भक्तों द्वारा जल भरने आदि के दौरान किए गए सुरक्षात्मक उपायों एवं व्यवस्थाओं आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी द्वारा घाट पर साफ-सफाई, कांवड़ यात्रियों के आवागमन के रास्तों पर यातायात व्यवस्था का सुचारु संचालन, सड़क सुरक्षा, एवं सुरक्षित आवागम की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

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