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Santkabir Nagar News: डीजल पेट्रोल किल्लत के बहाने बढ़ गई स्कूली छात्रों की कन्वेंस फीस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में स्कूलों ने तेल संकट का फायदा उठाते हुए छात्रों की कन्वेंस फीस 300 रुपये तक बढ़ा दी है। छात्रों के अभिभावक परेशान हैं और सोच रहे हैं कि बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। आर्थिक बोझ बढ़ने के बावजूद सुविधाएं नहीं बढ़ीं हैं, जिससे अभिभावकों का धैर्य टूट गया है।

Santkabir Nagar News: डीजल पेट्रोल किल्लत के बहाने बढ़ गई स्कूली छात्रों की कन्वेंस फीस

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में खाड़ी में युद्ध के समय डीजल पेट्रोल की किल्लत क्या हुई, विद्यालय प्रबंधन को स्कूली छात्रों की फीस बढ़ाने का मौका मिल गया। इस बीच तेल के दामों में बमुश्किल ही बढ़ोत्तरी हुई लेकिन इसका भारी बोझ छात्रों पर पड़ गया। हालत यह है कि विद्यालयों ने कन्वेंस ( ट्रांसपोर्ट) फीस तीन सौ रूपये तक बढ़ा दी। फीस में अचानक बढ़ोत्तरी से छात्रों के अभिभावक सोचने को मजबूर हो गए कि ऐसे में छात्रों को स्कूल भेजें तो कैसे भेजें। अमेरिका-इजराईल व ईरान की जंग से देश ही नहीं पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल और गैस की किल्लत हो गई थी।

जो कुछ समय के बाद पुराने ढर्रे पर लौट गई। लेकिन इसका लाभ विद्यालय के जिम्मेदार भरपूर उठा रहे हैं और इसके बहाने कन्वेंस फीस में मनमाने तरीके से भारी बढ़ोत्तरी कर दी है। हालात यह है कि जंग से पूर्व छात्र अपने घर से स्कूल बस या वैन से आ जा रहे थे।इसके में फीस के रूप में एक हजार रुपये प्रति माह अदा कर रहे उसे बढ़ा कर तेरह सौ रूपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं फीस बढ़ोत्तरी हुई लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ीं। हालत यह है कि बस हो या फिर वैन स्कूली बच्चे भूसे की तरह ढोये जा रहे हैं। इसमें अगर कमी विद्यालय की तरफ से की गई होती तो अभिभावको थोड़ी राहत व सुकून मिलता। लेकिन फीस बढ़ाने के बाद सुविधा न मिलने से छात्रों के अभिभावक हैरान व परेशान हैं।

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