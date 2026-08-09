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Santkabir Nagar News: सुबह रही हल्की बदली, दिन में छाई रही धूप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। सावन के महीने में बारिश निराश कर रही है। सुबह बदली

Santkabir Nagar News: सुबह रही हल्की बदली, दिन में छाई रही धूप

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। सावन के महीने में बारिश निराश कर रही है। सुबह बदली की साथ दिन की शुरुआत हुई। दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होता गया। दस बजे के बाद मौसम तल्ख होने लगा। दिन में लोगों को उसम भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। लोगों को चिपचिपी गर्मी परेशान करती रही। धूप निकलने से तापमान में इजाफा हुआ है।

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मौसम का हाल

दिन में 10 बजे तक धूप छांव का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद तेज धूप निकल आई। धूप निकलने के बाद लोगों ने अपने जरूरी काम काज निपटाए। लोगों के घर के छतों पर कपड़ा व गेहूं सूखते हुए नजर आए। धूप निकलने के बाद किसान भी खेतों में खरपतवार नाशी दवाओं को डालने के लिए जी-जान से जुट गए। शनिवार को अधिकतम आर्द्रता 82 प्रतिशत रिकार्ड की गई है। न्यूनतम आर्द्रता 40 प्रतिशत रही। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। जिला कृषि अधिकारी डा. सर्वेश कुमार यादव ने बताया कि धूप निकलने से पौधे अपना भोजन तेजी के साथ बनाते हैं। इस प्रकार का मौसम खेती किसानी के लिए बेहतर है।

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आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

नरेन्द्र देव कृषि विवि कुमारगंज अयोध्या के मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सीताराम मिश्र का कहना है कि आगामी 24 घंटे के दौरान जिले में बारिश की संभावना नही है। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब बना रहेगा। लोगों को उमस भरी गर्मी का समना करना पड़ेगा। एक दो दिन बाद मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं।’

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संतकबीरनगर में बारिश की क्या संभावना है?
डॉ. सीताराम मिश्र के अनुसार, आगामी 24 घंटे के दौरान जिले में बारिश की संभावना नहीं है।
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