Santkabir Nagar News: सावन मास के पहले दिन भक्तों ने किया जलाभिषेक

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में पवित्र सावन मास का शुभारंभ हो गया है। श्रद्धालुओं ने शिवालयों में जलाभिषेक के साथ पूजन किया। सावन में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन होता है। श्रद्धालु बिड़हरघाट से जल लाकर अभिषेक करते हैं। प्रशासन सोमवार की तैयारी में जुटा है।

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। पवित्र सावन मास का गुरुवार से शुभारंभ हो गया। सावन मास के पहले दिन श्रद्धालुओं ने शिवालयों में जलाभिषेक के साथ पूजन-अर्चन किया। हर-हर महादेव के जयकारे से जयकारे से मंदिर गूंजते रहे। तामेश्वरनाथ मंदिर में भोर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजन अर्चन किया। वहीं जिले के अन्य शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं ने अभिषेक कर पूजन किया।

सावन मास का महत्व पावन सावन मास को भगवान शिव के पूजन-अर्चन के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि सावन मास में भगवान शंकर और माता पार्वती भूलोक में विचरण करते हैं। इस माह में लोग मास भर अनुष्ठान करते हैं। शिवालयों में रुद्राभिषेक व अन्य अनुष्ठान करते हैं। देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए पावन नदियों से कांवड़ में जल लाकर मंदिरों में अभिषेक करते हैं। जिले के शिव मंदिरों में सावन मास के हर सोमवार को भारी भीड़ होती है। श्रद्धालु बिड़हरघाट से जल लाकर अभिषेक करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी सोमवार को होने वाले जलाभिषेक व कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं।

सोमवार की तैयारी वहीं तमाम श्रद्धालु मास भर शिव मंदिरों में पहुंच अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। सावन मास के पहले दिन मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने जल, दुग्ध, शहद, शर्करा, गंगाजल, चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित कर पूजन किया। कई श्रद्धालुओं ने रुद्राष्टाध्यायी पाठ के साथ अभिषेक किया। इसी के साथ इस मास में होने वाले तमाम अनुष्ठान शुरू हो गए।

अयोध्या से जल चढ़ाना तेरस को अयोध्या से जल लाकर चढ़ाएंगे श्रद्धालु

जिले में हर सोमवार को बिड़हरघाट से कांवड़ लाकर श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। वहीं काफी संख्या में श्रद्धालु मासशिवरात्रि के मौके पर विशेष अभिषेक करते हैं। राम नगरी अयोध्या से पावन सरयू का जल लाकर मंदिरों में अभिषेक करते हैं। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।