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Santkabir Nagar News: सरयू का जलस्तर हुआ स्थिर, राप्ती का घट रहा जलस्तर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले में सरयू नदी का जलस्तर कई दिन लगातार बढ़ने के बाद अब स्थिर हो गया है। जलस्तर खतरे के निशान से 65 सेमी नीचे बह रहा है। माझा क्षेत्र में पानी फैला हुआ है, जिससे किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। राप्ती नदी का जलस्तर भी कम हो रहा है।

Santkabir Nagar News: सरयू का जलस्तर हुआ स्थिर, राप्ती का घट रहा जलस्तर

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिले में बहने वाली सरयू नदी का जलस्तर कई दिन लगातार बढ़ने के बाद अब स्थिर हो गया है। पिछले 24 घंटे से नदी का जलस्तर स्थिर बनी है। जलस्तर में कमी आने की संभावना है। सरयू नदी खतरे के निशान से 65 सेमी नीचे बह रही है। वहीं माझा क्षेत्र में सरयू की बाढ़ का पानी फैल रहा है। लोग नाव के सहारे खेतों में जा रहे हैं। वहीं राप्ती नदी का जलस्तर में कमी आनी शुरू हो गई है। 24 घंटे में 20 सेमी की कमी आई है। राप्ती नदी 4.130 मीटर नीचे बह रही है।

जलस्तर की जानकारी

केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार जिले के बिड़हर घाट में सरयू नदी का जलस्तर मंगलवार की शाम चार बजे 78.750 मीटर दर्ज किया गया था। बुधवार की सुबह 78.750 मीटर स्थिर बना रहा। उसके बाद शाम चार बजे तक इसी पर स्थिर है। नदी के अप स्ट्रीम में नदी के जलस्तर में कमी आ रही है। इससे सुबह तक यहां भी कमी आने के आसार बने हुए हैं। हालांकि पिछले दिनों जलस्तर में हुई वृद्धि से नदी के पानी से माझा क्षेत्र की फसलें डूब रही हैं। वहीं राप्ती नदी के जलस्तर में कमी आने लगी है। वहीं बढ़या ठाठर में राप्ती नदी का जलस्तर मंगलवार की शाम को 75.390 मीटर दर्ज किया गया था। बुधवार की सुबह बढ़कर 75.400 मीटर दर्ज किया गया था। शाम चार बजे घटकर 75.370 मीटर पर आ गया। 24 घंटे में 20 सेमी जलस्तर जलस्तर में कमी आई है। यह खतरे के निशान से 4.130 मीटर नीचे बह रही है।

फसल पर संकट

माझा क्षेत्र कि फसल पर संकट के बदल

पौली। महाबांध व नदी के बीच सरयू का पानी माझा क्षेत्र की फसलों में फैलकर कई दिनों से जमा है। बंधे व खेतों के बीच नदी का पानी आने से लोगों को अपने खेतों में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इसे देख किसानों की चिंता बढ़ गई है। पड़रिया गांव के किसान दलसिंगार, राम आज्ञा, सीता राम ने बताया ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, परवल, करेला, नेनुआ की खेती सरयू का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित हो गई है। कई दिनों से कुछ फसलों में पानी जमा रहने से फसल पीली हो जा रही है। हम लोग इन्ही फसलों के सहारे जीवन यापन करते हैं। यदि जलस्तर बढ़ता है तो तटवर्ती गावों के किनारे सब्जी की खेती बर्बाद हो जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से कितना नीचे बह रहा है?
सरयू नदी खतरे के निशान से 65 सेमी नीचे बह रही है।
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