Santkabir Nagar News: खतरे के निशान की तरफ फिर बढ़ रहा सरयू नदी का जल स्तर

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में सरयू नदी का जलस्तर 25 सेमी बढ़कर 78.550 मीटर हो गया है, जबकि राप्ती नदी का जलस्तर 15 सेमी घटकर 75.000 मीटर पर पहुंच गया है। इससे तटबंध के आस-पास के गाँवों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। किसान फसलों के डूबने से चिंतित हैं।

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिले की दक्षिणी सीमा पर बह रही सरयू नदी का जलस्तर फिर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में नदी के जलस्तर में 25 सेमी की वृद्धि हुई है। वहीं राप्ती नदी का जलस्तर 15 सेमी घट गया है। सरयू नदी खतरे के निशान से सिर्फ 85 सेमी नीचे बह रहा है। इससे तटबंध के आसपास के गावों के ग्रामीणों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। वहीं राप्ती नदी 4.500 मीटर नीचे पहुंच गई है।

जलस्तर की वृद्धि सरयू नदी का जलस्तर शनिवार की शाम को 78.300 मीटर दर्ज किया गया था। वहीं रविवार की सुबह बढ़कर 78.450 मीटर पर पहुंच गया। शाम चार बजे दस सेमी की और वृद्धि होने के साथ 78.550 मीटर पर पहुंच गया। 24 घंटे में 25 सेमी जलस्तर बढ़ गया। वहीं राप्ती नदी के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। राप्ती नदी का जलस्तर शनिवार की शाम को 75.150 मीटर दर्ज किया गया था। वहीं रविवार की सुबह घटकर 75.050 मीटर पर पहुंच गया। शाम चार बजे पांच सेमी और कम होने के साथ 75.000 मीटर पर पहुंच गया। 24 घंटे में 15 सेमी जलस्तर कम हो गया। यह खतरे के निशान से 4.500 मीटर नीचे बह रही है।

कृषि पर प्रभाव पौली संवाद के अनुसार सरयू के बढ़ रहे जल स्तर से महाबांध व नदी के बीच के माझा क्षेत्र की फसलें डूबने लगी हैं। इसे देख किसानों कि चिंता बढ़ गई है। पड़रिया गांव के किसान दलसिंगार, राम आज्ञा, सीता राम ने बताया ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, परवल, करेला, नेनुआ की खेती सरयू का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित हो रही है। कई दिनों से कुछ फसलों में पानी जमा रहने से फसल नष्ट हो जा रही है। हम लोग इन्ही फसलों के सहारे जीवन यापन करते है। यदि जलस्तर बढ़ता है तो तटवर्ती गांवों के रामपुर पड़रिया, तेजपुर, हरिवंशपुर, नारायणपुर, छपरा मगर्वी गांवों के किनारे सब्जी की खेती बर्बाद हो जाएगी।

सुरक्षा उपाय सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि से तटबंध के आसपास के गावों के ग्रामीणों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। सिंचाई विभाग एमबीडी तटबंध को मजबूत बनाने के लिए रामपुर पड़रिया, नकहा तेजपुर, भोतहा हरि वंशपुर तुरकौलिया आदि स्थानों पर बोरी में ईट व मिट्टी भरकर स्टोर कर रहा है। हालांकि अभी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है लेकिन जलस्तर में वृद्धि दर्ज होने से लोगों में दहशत बनी हुई है। तटवासियों ने बताया कि यदि इसी प्रकार जलस्तर में बढ़ोतरी हुई तो नदी कुछ दिनों में खतरे के निशान को पार कर जाएगी। और बाढ़ का पानी बंधे व नदी के बीच गांवों में घुस जाएगा।