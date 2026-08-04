Santkabir Nagar News: संत समागम में निरगुन और सावन गीतों पर झूमे श्रद्धालु
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले के बौरब्यास चौराहे पर श्रावण मास के पावन अवसर पर संत समागम आयोजित किया गया। इसमें संतों ने भजन और आध्यात्मिक प्रवचन से श्रद्धालुओं को भाव-विभोर किया। कार्यक्रम में लोक कलाकार आनन्द यादव ने पारंपरिक लोकगीत प्रस्तुत किए, जिससे श्रद्धालु झूम उठे। आयोजक ने सभी का आभार व्यक्त किया।
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के श्रावण मास के पावन अवसर पर धर्मसिंहवा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बौरब्यास चौराहे पर संत समागम का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया गया। कार्यक्रम में संत-महात्माओं ने भजन, निरगुन और आध्यात्मिक प्रवचनों से श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर कर दिया।कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार एवं संत वंदना के साथ हुआ। इसके बाद संतों ने एक से बढ़कर एक भजन और निरगुन प्रस्तुत किए, जिन पर श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे। पूर्वांचल के प्रसिद्ध लोक कलाकार आनन्द यादव ने सावन के पारंपरिक लोकगीतों की मनमोहक प्रस्तुति देकर समां बांध दिया। उनके गीतों पर उपस्थित श्रद्धालु देर तक झूमते रहे और पूरा वातावरण हर-हर महादेव तथा जयघोषों से गूंजता रहा।आयोजक
हरिराम राय एवं आयोजन समिति के सदस्यों ने कार्यक्रम में पधारे सभी संत-महात्माओं का अंगवस्त्र पहनाकर, फल एवं दक्षिणा भेंट कर सम्मान किया। समापन अवसर पर हरिराम राय ने दूर-दराज से आए संतों, श्रद्धालुओं एवं ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों के तन, मन और धन से मिले सहयोग के कारण ही आयोजन सफल हो सका।
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