Santkabir Nagar News: पीस पार्टी की जन चौपाल में सैकड़ों लोगों ने थामा पार्टी का दामन

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान संवाद। विकास खंड खलीलाबाद के ग्राम मझगांवा में बुधवार को पीस पार्टी की ओर से जन चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं खलीलाबाद के पूर्व विधायक डॉ. मुहम्मद अय्यूब, प्रदेश अध्यक्ष अरविन्द निषाद तथा महिला प्रदेश अध्यक्ष मीनू सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। चौपाल के दौरान पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर सैकड़ों लोगों ने पार्टी में आस्था जताई और पार्टी का दामन थामा। जिनका पार्टी के कार्यकर्ताओं फूल मालाओं से स्वगात किया।जन चौपाल के दौरान समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जय प्रकाश चौधरी, पन्नीलाल गौतम, अर्जुन चौधरी, राम तिलक चौहान, साधना सिंह, रत्नेश कुमार गौतम, आदर्श, मनीष चौहान, फैज खान आदि समेत सैकड़ों लोगों ने पीस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

सभा को संबोधित करते हुए डॉ. मुहम्मद अय्यूब ने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 तक के अपने खलीलाबाद के विधायक के कार्यकाल में सभी समाज को उनकी आबादी और अधिकार के अनुसार सम्मान और भागीदारी देने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में वर्तमान व्यवस्था में पिछड़े, दलित और गरीब वर्ग की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने लोगों से सामाजिक न्याय और समान भागीदारी के लिए एकजुट होकर सोच-समझकर निर्णय लेने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष अरविन्द निषाद ने कहा कि प्रदेश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों की आवाज को मजबूत करने के लिए पीस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी सामाजिक न्याय और समान अधिकार की लड़ाई को गांव-गांव तक ले जाएगी तथा अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने का अभियान जारी रखेगी। महिला प्रदेश अध्यक्ष मीनू सिंह ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना समाज और राजनीति का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने महिलाओं से आगे आकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन फिरोज खान ने किया। कार्यक्रम का आयोजन राजकुमार चौरसिया ने किया। इस दौरान पीस पार्टी अनुसूचित मोर्चा के पंचराम चौहान, मो. यासिर, राजेंद्र चौधरी, सुभाष चौधरी, सोमनाथ शर्मा, बिकनी चौहान, विशाल चौधरी, लल्लन निषाद, राजपाल मौर्य, इरफान, रविंद्र चौहान, शिव प्रसाद, रामस्वरूप, मैनपाल चौधरी, डॉ. उमाशंकर, रिजवान सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे।