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Santkabir Nagar News: आखिर बदला गया बिजली का जर्जर पोल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल नगर पंचायत के बीमापार मोहल्ले में जर्जर

आखिर बदला गया बिजली का जर्जर पोल
आखिर बदला गया बिजली का जर्जर पोल

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल नगर पंचायत के बीमापार मोहल्ले में जर्जर हुए विद्युत पोल की समस्या की खबर आपके अपने समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित होने के बाद आखिरकार विद्युत विभाग की नींद टूटी। विभाग ने मोहल्ले में जर्जर हुए विद्युत पोल की जगह नया पोल लगवाया। कई महीनों से पुरानी समस्या का समाधान होने से मोहल्लेवासियों में खुशी है। लोगों ने हिन्दुस्तान समाचार पत्र की पहल को सराहना करते हुए बधाई दी है।नगर पंचायत मेंहदावल के बीमापार-टंडवरिया इंटरलॉकिंग मार्ग पर लगे कई बिजली पोल वर्षों से जर्जर अवस्था में थे। अधिकांश पोलों का निचला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर टूट चुका था, जिसके कारण वे केवल बिजली के तारों के सहारे किसी तरह खड़े थे।

बरसात के मौसम और तेज हवा के दौरान इन पोलों के गिरने की आशंका लगातार बनी रहती थी। इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग और दोपहिया व चारपहिया वाहन गुजरते हैं। ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ था। क्षेत्रीय निवासियों ने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से जर्जर पोलों को बदलने की मांग की, लेकिन उनकी शिकायतों की सुनवाई नहीं हुई। आपके अपने समाचार पत्र हिन्दुस्तान के 23 जुलाई की अंक में ‘बिजली के जर्जर खंभों से दहशत में जी रहे लोग’ शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया गया। इसके बाद विभाग हरकत में आया। विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त व झुके हुए पोलों को हाइड्रा मशीन से हटाकर उनकी जगह नए बिजली पोल लगवाए। इसको लेकर मुहल्ले के ईश्वर चंद्र शुक्ल, दीपक निषाद, शाहिद शेख आदि ने कहा कि कई महीनों से की जा रही शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन हिन्दुस्तान समाचार पत्र में खबर प्रकाशित होते ही विद्युत विभाग जागा और नया पोल लगवाया।

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हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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