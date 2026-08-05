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Santkabir Nagar News: बदहाली की भंवर से उबर नहीं पाया समय माता मंदिर पोखरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले के समय माता मंदिर पोखरा अब भी बदहाल है। पोखरे की सीढ़ियां बन चुकी हैं, लेकिन यह आम लोगों के लिए खोली नहीं गई है। जलकुंभी से भरे तालाब में पर्यटन सुविधाओं का विकास अधूरा है, जिससे लोग निराश लौटते हैं।

बदहाली की भंवर से उबर नहीं पाया समय माता मंदिर पोखरा
बदहाली की भंवर से उबर नहीं पाया समय माता मंदिर पोखरा

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के समय माता मंदिर पोखरा बदहाली की भंवर से उबर नहीं पाया है। पोखरे की सीढ़ियां अभी तक दो तरफ से ही बन पाई हैं। हालांकि इसका लोकार्पण कर दिया गया है, लेकिन इसे आम आदमी के लिए खोला नहीं गया है। अभी पोखरे में पूरी तरह से जलकुंभी भरी पड़ी है। इसके लिए नगरपालिका और पर्यटन दोनों विभागों के सहयोग से सुंदरीकरण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री का दौरा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तामेश्वरनाथ धाम में आए थे तभी इसका लोकार्पण कर दिया गया था। एक करोड़ 24 लाख से अधिक की धनराशि खर्च होने के बाद अभी तक तालाब के दक्षिण की ओर से दीवार खड़ी हुई हैं और सीढ़ियों का निर्माण हो चुकी है। तालाब में पूरब की ओर से सीढ़ियां बन चुकी हैं और बैरीकेट कर दिया गया है। एक गेट खुला हुआ है और इसे कटीले तारों से घेर दिया गया है। बच्चे इसी कंटीले तारों को हटा कर आते और जाते हैं। पोखरा पूरी तरह जलकुंभी से भरा पड़ा है। जलकुंभी इस तालाब में पानी की जगह हरियाली नजर आती है।

दुकानों और फौव्वारे का कहीं पता नहीं

पोखरा के उत्तर की ओर से दुकानों का निर्माण कराया जाना था ताकि शाम के समय घूमने के लिए आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। लोगों को उनकी जरूरत के समान मिल जाए और तालाब के अंदर फौव्वारा स्थापित किया जाना था ताकि बच्चे इसका लुफ्त उठा सकें। इसी प्रकार पोखरे के अंदर बोटिंग का भी इंतजाम किया जाना था। पर्यटन विभाग की सभी पत्रावलियां फाइलों तक सिमट कर रह गई हैं। लोग यहां इस आस में आते हैं कि उन्हें एक अच्छा स्थान मिलेगा, पर यहां आने के बाद निराश होकर लौटते हैं।

बदहाल हो गई हैं इंटरलाकिंग ईंटें

पोखरे व समय माता मंदिर के बीच के स्थल पर लोगों की सुविधा के लिए इंटरलाकिंग ईंटें लगाई गई थीं। पोखरे के निर्माण के दौरान ये इंटरलाकिंग ईंटें बदहाली का शिकार हो गई हैं। इन ईंटों से वाहनों के गुजरने पर हिचकोले खाने पड़ते हैं। इससे लोगों को काफी असुविधा होती है। इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पोखरा किस जिले में स्थित है?
पोखरा संतकबीरनगर जिले में स्थित है।
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