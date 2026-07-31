Santkabir Nagar News: डीएम व एसपी ने शिव मंदिरों का किया निरीक्षण

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। जिलाधिकारी आलोक कुमार व पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने श्रावण

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। जिलाधिकारी आलोक कुमार व पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने श्रावण मास के शुभारंभ अवसर पर कांवड़ यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा व कानून व्यवस्था के दृष्टिगत कोपिया शिव मंदिर, झारखंडी शिव मन्दिर, भंगेश्वरनाथ एवं बाबा कुबेरनाथ शिव मंदिर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने पूजन-अर्चन करने के साथ मंदिरों पर साफ सफाई व्यवस्था सहित शिव भक्तों की सुविधाओं एवं अन्य संबंधित व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश दिए.

पुष्टि और पूजा-अर्चना श्रावण मास के पहले दिन जिले के जिलाधिकारी आलोंक कुमार और पुलिस अधीक्षक ने बघौली क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध कोपिया शिव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना की। उन्होंने जिलेवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। पूजा-अर्चना के बाद जिलाधिकारी आलोक कुमार ने मंदिर परिसर का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके। साथ ही संबंधित अधिकारियों को मंदिर परिसर की नियमित साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए.

पुलिस की तैयारी पुलिस अधीक्षक ने सावन के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए पुलिस बल को सतर्क रहने, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को दर्शन-पूजन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। वहीं सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही कोपिया शिव मंदिर में जलाभिषेक और दर्शन-पूजन के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से भक्तिमय माहौल में गूंजता रहा। इस दौरान प्रधान मानसिंह ,राजू गोस्वामी ,बालरूप सहित तमाम लोग मौजूद रहे.

अन्य मंदिरों का निरीक्षण दोनों अधिकारियों ने झारखंडी शिव मन्दिर, भंगेश्वरनाथ एवं बाबा कुबेरनाथ शिव मंदिर का निरीक्षण कर मंदिर के रास्तों एवं मंदिर पर पर साफ-सफाई, कावड़ यात्रियों के आवागमन के रास्तों पर यातायात व्यवस्था का सुचारु संचालन, सड़क सुरक्षा, अबाधित विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षित आवागमन की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। कांवड़ यात्रियों के आवागमन मार्ग पर सतर्कता के साथ ड्यूटी व निगरानी करने का निर्देश दिया गया। हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.