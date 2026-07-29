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Santkabir Nagar News: ट्रक व ट्रेलर के खौफ के साये में पढ़ रहे नौनिहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर के प्राथमिक विद्यालय मरवटिया कला के बच्चे ट्रक और ट्रेलर के खतरे में पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यालय का निर्माण खतरनाक मोड़ पर किया गया, जिससे छात्रों की सुरक्षा खतरे में है। स्थानीय लोगों ने ठोस सुरक्षा उपायों की मांग की है, ताकि किसी बड़ी घटना से बचा जा सके।

ट्रक व ट्रेलर के खौफ के साये में पढ़ रहे नौनिहाल
ट्रक व ट्रेलर के खौफ के साये में पढ़ रहे नौनिहाल

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल-बौरब्यास मार्ग पर इमलीडीहा ग्राम पंचायत के पास स्थित प्राथमिक विद्यालय मरवटिया कला की बच्चे ट्रक व ट्रेलर के खौफ के साये में पढ़ रहे हैं। विद्यालय के दो तरफ से गुजरी सड़क के खतरनाक मोड़ पर सड़क सटी हुई गुजरी है। कई बार भारी वाहन मोड़ पर घुमाते समय विद्यालय की दीवार तक पहुंच जाते है। जिससे बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा पर लगातार खतरा मंड़रा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस खतरनाक मोड़ पर सरकारी स्कूल होने के कारण आए दिन हादसे का डर बना रहता है। वही मोड़ पर आए दिन वाहनों की टकराव से एक्सीडेंट होती है। विभाग कोई ठोस उपाय करें, नहीं तो किसी दिन बड़ी घटना हो सकती है।

स्थानीय लोगों की चिंता

जिम्मेदार किसी बड़े हादसे के बाद ही जागते हैं। उसके पहले ही सुरक्षा इंतजाम कर दिए जाएं तो कुछ जिंदगियां सड़क दुघर्टना से बच सकती हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ फिर कागजी घोड़ा दौड़ाकर सो जाते हैं। मेंहदावल-बौरब्यास मार्ग पर इमलीडीहा ग्राम पंचायत के पास स्थित प्राथमिक विद्यालय मरवटिया कला की तस्वीर यही सवाल खड़ा कर रही है। प्राथमिक विद्यालय मरवटिया कला में शिक्षा के साथ-साथ डर भी बच्चों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। इस विद्यालय भवन का निर्माण कई वर्ष पहले मुख्य सड़क के बिल्कुल किनारे और खतरनाक मोड़ पर कराया गया था। तब से लेकर आज तक यहां पढ़ने वाले बच्चे प्रतिदिन किसी अनहोनी की आशंका के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। तेज रफ्तार ट्रक, ट्रेलर और अन्य भारी वाहन जैसे ही मोड़ काटते हैं, उनका अगला हिस्सा विद्यालय की दीवार से कुछ ही दूरी पर पहुंच जाता है। यह नजारा देखते ही बच्चों और शिक्षकों की चिंता बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि चालक से जरा-सी भी चूक हो जाए या वाहन अनियंत्रित हो जाए तो वह सीधे विद्यालय परिसर में घुस सकता है। ऐसी स्थिति में बड़ा हादसा इनकार नहीं किया जा सकता। मरवटिया कला गांव के महिपाल निषाद, विशाल निषाद, दिवाकर यादव आदि ने कहा कि इस मार्ग पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे तक पहुंच चुके हैं। इन घटनाओं के बाद भी अब तक विद्यालय के सामने सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। न तो स्पीड ब्रेकर बनाया गया है, न ही चेतावनी संकेतक या सुरक्षा बैरियर्स लगाए गए हैं। इससे ग्रामीणों में प्रशासन की उदासीनता को लेकर नाराजगी है। लोगों ने विभागीय प्रशासन से इस स्कूल के विषय में ठोस पहल व सड़क मोड़ पर संकेतक चिन्ह लगाने की मांग की है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

बीईओ मेंहदावल आशीष सिंह ने कहा कि मरवटिया कला प्राथमिक विद्यालय का सड़क से सटा होना जानकारी में है। फिलहाल संबंधित विभाग को विद्यालय के पास आवश्यक चेतावनी संकेतक और अन्य सड़क सुरक्षा चिन्ह लगाने के लिए कहा जा रहा है। सड़क से सटे विद्यालय के लिए कोई ठोस पहल की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संतकबीरनगर में प्राथमिक विद्यालय मरवटिया कला का क्या हालात है?
विद्यालय ट्रक और ट्रेलर के खतरे में है, जिससे बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा पर खतरा मंड़रा रहा है।
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