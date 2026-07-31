Santkabir Nagar News: 08 अगस्त से 12 अगस्त तक बस्ती-अयोध्या रूट पर नहीं चलेंगे वाहन

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले में अयोध्या के कांवड़ यात्रा और श्रावण झूला मेले के लिए रूट डायवर्जन की तैयारी शुरू हो गई है। 08 से 12 अगस्त तक गोरखपुर-लखनऊ राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन बाधित रहेगा। बैरियर लगाकर ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा।

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में अयोध्या में कांवड़ यात्रा और श्रावण झूला मेला को लेकर रूट डायवर्जन की तैयारी शुरू हो गई है। गोरखपुर-लखनऊ राजमार्ग पर 08 अगस्त से 12 अगस्त तक वाहनों का आवागमन बाधित रहेगा। आवागमन प्रभावित न हो, इसके लिए रूट डायवर्जन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन की ओर से गोरखपुर-लखनऊ राजमार्ग पर दुर्गा मंदिर मगहर, सोनी होटल के पास, खलीलाबाद के मेंहदावल बाईपास चौराहा और बस्ती जनपद की सीमा पर टेमा रहमत के पास बैरियर लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। इसमें गोरखपुर की तरफ से आने वाले माल वाहक, भारी वाहन, ट्रक, डीसीएम, ट्रैक्टर जैसे वाहनों को मगहर दुर्गा मंदिर के पास रोका जाएगा। इन वाहनों को घघसरा-बखिरा-नंदौर-बांसी, बलरामपुर, गोंडा होकर लखनऊ भेजा जाएगा। टेमा रहमत चौराहे पर भी बैरियर लगाकर रोकने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मेंहदावल बाईपास चौराहे से डायवर्ट कर वाहनों को बखिरा-नंदौर-बांसी के रास्ते भेजा जाएगा.

इन तिथियों में रहेगा रूट डायवर्जन श्रावण मास के दूसरे सोमवार और शिवरात्रि के अवसर पर यातायात डायवर्जन 08 अगस्त से 12 अगस्त होगा। इसके अलावा तृतीय सोमवार और अयोध्या का प्रसिद्ध मणि पर्वत मेला व श्रावण झूला मेला और नाग पंचमी को लेकर 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक डायवर्जन रहेगा। श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार पर 23 और 24 अगस्त को डायवर्जन रहेगा। श्रावण पूर्णिमा स्नान एवं सावन मेला समापन के अवसर पर 27 और 28 अगस्त को डायवर्जन रहेगा.

इन रूट से होकर आगे जाएंगे वाहन जनपद गोरखपुर से लखनऊ जाने वाले वाहनों को दुर्गा मंदिर मगहर से घघसरा, बखिरा, बांसी, सिद्धार्थनगर होते हुए गंतव्य को जाएंगे। दूसरे रूट पर मंझरिया रेलवे क्रासिंग भड़कुलवा मार्ग, मैनसिर, गिठनी, टुंगपार, मोलनापुर, सोनबरसा, हरनही, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे लिंक रोड से गंतव्य को जाएंगे। सोनी होटल खलीलाबाद से मेंहदावल बाईपास चौराहा, बखिरा, बांसी, सिद्धार्थनगर होते हुए गंतव्य को जाएंगे। धनघटा से लखनऊ की ओर जाने वाले वाहन धनघटा से अंबेडकरनगर होते हुए आगे के गंतव्य को जाएंगे.

टेमा रहमत चौराहे से लखनऊ जाने वाले वाहन टेमा रहमत चौराहे से लखनऊ जाने वाले वाहन दुधारा से बांसी, जोगिया उदयपुर, सनई चौराहा, चिल्हिया, शोहरतगढ़, ढेबरुवा, बढ़नी से बलरामपुर, बहराईच होते हुए गंतव्य को जाएंगे.

खलीलाबाद से लखनऊ जाने वाले वाहन खलीलाबाद से लखनऊ जाने वाले वाहन मेंहदावल बाईपास चौराहे से बखिरा से बांसी, जोगिया उदयपुर, सनई चौराहा, चिल्हिया, शोहरतगढ़, ढेबरुवा, बढ़नी से बलरामपुर, बहराईच होते हुए गंतव्य को जाएंगे.

एएसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि अयोध्या कांवड़ यात्रा और श्रावण झूला मेला के मद्देनजर हाईवे पर रूटडायवर्जन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पूर्व से निर्धारित स्थानों पर बैरियर लगाया जाएगा, जहां से बड़े वाहनों का डायवर्जन कराने के लिए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। एडीजी कार्यालय के निर्देश पर रूट डायवर्जन की तैयारी पूरी कर ली गई है.