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Santkabir Nagar News: करमाखान में कीचड़युक्त सड़क का होगा कायाकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: लोहरौली के करमाखान गांव में करीब 20 लाख रुपये की लागत से 356 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण होगा। यह सड़क ग्रामीणों को बरसात के दौरान जलभराव और कीचड़ की समस्या से निजात दिलाएगी। इस निर्माण कार्य से आवागमन में सुगमता होगी।

Santkabir Nagar News: करमाखान में कीचड़युक्त सड़क का होगा कायाकल्प

Santkabir Nagar News: लोहरौली, हिन्दुस्तान संवाद। सेमरियावां ब्लॉक के करमाखान गांव में लंबे समय से बदहाल व कीचड़युक्त सड़क से जूझ रहे ग्रामीणों को जल्द राहत मिलने वाली है। क्षेत्र पंचायत निधि से करीब 20 लाख रुपये की लागत से 356 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद बरसात के दिनों में जलभराव व कीचड़ की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही आवागमन सुगम होगा।

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सड़क की स्थिति

ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुमताज अहमद ने बताया गांव के बीच बड़ी गड़ही से मोहम्मद याकूब के घर तक व सेराज प्रधान के घर से मोहम्मद इमरान के घर तक पूरी तरह से खराब हो गई थी। ग्रामीणों ने प्रमुख से शिकायत किया कि बारिश के दौरान सड़क पर जलभराव व कीचड़ के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों व दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। इस पर उन्होंने सड़क निर्माण कराए जाने का आश्वासन दिया। प्रमुख ने ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए तुरंत प्रस्ताव तैयार करा दिया।

निर्माण कार्य

उन्होंने बताया कि बड़ी गड़ही से मोहम्मद याकूब के घर तक 178 मीटर सीसी व सेराज प्रधान के घर से मोहम्मद इमरान के घर तक 178 मीटर सीसी सड़क निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। दोनों कार्यों पर कुल लगभग 20 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। सड़क बनने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और वर्षों से चली आ रही कीचड़ व जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा。

गड्ढा मुक्त सड़क

गांव के पश्चिम वाली सड़क होगी गड्ढा मुक्त करमा खान गांव में निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने गांव पश्चिम सड़क खस्ताहाल होने की शिकायत किया। ग्रामीणों की शिकायत पर ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से मिल कर निर्माण कराने की मांग किया था। उन्होंने बताया उस सड़क को भी जल्द गड्ढा मुक्त किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

करमाखान गांव में सड़क निर्माण की लागत कितनी है?
करमाखान गांव में सड़क निर्माण की लागत करीब 20 लाख रुपये है।
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