Santkabir Nagar News: सरयू और राप्ती का फिर बढ़ा जलस्तर

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में बहने वाली सरयू नदी का जलस्तर में स्थिर

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में बहने वाली सरयू नदी का जलस्तर में स्थिर होने के बाद मामूली वृद्धि दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटे में नदी के जलस्तर में पांच सेमी की वृद्धि हुई है। सरयू नदी खतरे के निशान से 60 सेमी नीचे बह रही है। वहीं माझा क्षेत्र में सरयू की बाढ़ का पानी फैल रहा है। लोग नाव के सहारे खेतों में जा रहे हैं। दूसरी ओर राप्ती नदी का जलस्तर दो दिन घटने के बाद फिर बढ़ने लगा है। 24 घंटे में 37 सेमी की वृद्धि हुई है। राप्ती नदी 3.760 मीटर नीचे बह रही है।

सरयू नदी के जलस्तर की स्थिति केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार जिले के बिड़हर घाट में सरयू नदी का जलस्तर बुधवार की सुबह 78.750 मीटर स्थिर बना रहा। उसके बाद बुधवार की शाम चार बजे 78.750 मीटर दर्ज किया गया था। गुरुवार की सुबह 78.800 मीटर दर्ज किया गया। जलस्तर में हुई वृद्धि से नदी के पानी से माझा क्षेत्र की फसलें डूब रही हैं। वहीं राप्ती नदी के जलस्तर में दो दिन कमी आने के बाद लिर वृद्धि हुई है। बढ़या ठाठर में राप्ती नदी का जलस्तर बुधवार की सुबह 75.400 मीटर दर्ज किया गया था। शाम चार बजे घटकर 75.370 मीटर पर आ गया। गुरुवार की सुबह 75.740 मीटर दर्ज किया गया था। 24 घंटे में 37 सेमी जलस्तर में वृद्धि हुई है। यह खतरे के निशान से 3.760 मीटर नीचे बह रही है।

किसानों की चिंताएं माझा क्षेत्र की फसल पर संकट के बदल

पौली। महाबांध व नदी के बीच सरयू का पानी माझा क्षेत्र की फसलों में फैलकर कई दिनों से जमा है। बंधे व खेतों के बीच नदी का पानी आने से लोगों को अपने खेतों में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इसे देख किसानों की चिंता बढ़ गई है। पड़रिया गांव के किसान दलसिंगार, राम आज्ञा, सीता राम ने बताया ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, परवल, करेला, नेनुआ की खेती सरयू का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित हो गई है। कई दिनों से कुछ फसलों में पानी जमा रहने से फसल पीली हो जा रही है। हम लोग इन्ही फसलों के सहारे जीवन यापन करते हैं। यदि जलस्तर बढ़ता है तो तटवर्ती गावों के किनारे सब्जी की खेती बर्बाद हो जाएगी।