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Santkabir Nagar News: सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले की सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसमें पिछले 24 घंटे में 10 सेमी की वृद्धि हुई है। राप्ती नदी का जलस्तर भी 34 सेमी बढ़ गया है, जिससे बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। नदी के जलस्तर के कारण किसानों की फसलें डूबने लगी हैं, जबकि विभाग स्थिति की निगरानी कर रहा है।

Santkabir Nagar News: सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में बहने वाली सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में नदी के जलस्तर में 10 सेमी की वृद्धि हुई है। वहीं राप्ती नदी का जलस्तर में भी 34 सेमी की वृद्धि हुई है। सरयू नदी खतरे के निशान से सिर्फ 65 सेमी नीचे बह रही है। इससे तटबंध के आसपास के गावों के ग्रामीणों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। वहीं राप्ती नदी 4.160 मीटर नीचे बह रही है。

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जलस्तर की स्थिति

सरयू नदी का जलस्तर सोमवार की सुबह को 78.650 मीटर दर्ज किया गया था। वहीं सोमवार की शाम चार बजे पांच सेमी की और वृद्धि होने के साथ 78.700 मीटर पर पहुंच गया। मंगलवार की सुबह को 78.750 मीटर दर्ज किया गया। 24 घंटे में 10 सेमी जलस्तर बढ़ गया। वहीं राप्ती नदी के जलस्तर में फिर वृद्धि शुरू हो गई है। राप्ती नदी का जलस्तर सोमवार की सुबह 75.000 मीटर दर्ज किया गया। शाम चार बजे 18 सेमी और बढ़ने के साथ 75.180 मीटर पर पहुंच गया। मंगलवार की सुबह को 78.340 मीटर दर्ज किया गया। 24 घंटे में 34 सेमी जलस्तर बढ़ गया। यह खतरे के निशान से 4.160 मीटर नीचे बह रही है।

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किसानों की चिंता

सरयू के बढ़ रहे जल स्तर से महाबांध व नदी के बीच के माझा क्षेत्र में फसलें डूबने लगी हैं। इसे देख किसानों कि चिंता बढ़ गई है। कई दिनों से कुछ फसलों में पानी जमा रहने से फसल नष्ट हो जा रही है। यदि जलस्तर बढ़ता है तो तटवर्ती गांवों के किनारे सब्जी की खेती बर्बाद हो जाएगी। वहीं बाढ़ खंड विभाग नदियों के बढ़ रहे जल स्तर की निगरानी कर रहा है। विभाग का कहना है कि अभी खतरे जैसी कोई बात नहीं है। निरंतर निगरानी की जा रही है।

प्रश्नोत्तर

सरयू नदी का जलस्तर कितने मीटर है?
सरयू नदी का जलस्तर सोमवार की सुबह 78.650 मीटर दर्ज किया गया था।
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