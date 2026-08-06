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Santkabir Nagar News: सौंदर्यीकरण कार्य ठप, पोखरे के किनारे नहीं बन पाई दुकानें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में खलीलाबाद के समय माता मंदिर के पास पोखरे

सौंदर्यीकरण कार्य ठप, पोखरे के किनारे नहीं बन पाई दुकानें
सौंदर्यीकरण कार्य ठप, पोखरे के किनारे नहीं बन पाई दुकानें

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में खलीलाबाद के समय माता मंदिर के पास पोखरे को पर्यटन जोन में विकसित किया जाना था। इस पोखरे को पहले धोबी घाट के रूप में जाना जाता था। प्रशासनिक अमले ने पहल शुरू की। इसके लिए डूडा कार्यालय से लेकर शुलभ शौचालय तक को यहां से विस्थापित कर दिया गया। भिटवा टोला से फेंके जा रहे कूड़ा को रोकने के लिए दीवार खड़ी कर दी गई। अब अधूरा कार्य छोड़ सौंदर्यीकरण कार्य ठप हो गया है। उत्तर की ओर से बनने वाली दुकानों के बारे में कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है。

ये भी पढ़ें:Santkabir Nagar News: पोखरे के उत्तर दिशा में नहीं बन पाई दुकानें

समय माता मंदिर पोखरा की स्थिति

समय माता मंदिर पोखरा बदहाली की भंवर से उबर नहीं पाया है। अभी पोखरे में पूरी तरह से जलकुंभी भरी पड़ी है। इसके लिए नगरपालिका और पर्यटन दोनों विभागों के सहयोग से सुंदरीकरण किया जा रहा है। समय माता मंदिर जिले का ऐतिहासिक मंदिर है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में यहां पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। तालाब का आलम यह है कि इस तालाब में अब जलकुंभी ही दिखाई पड़ रही है। इस जल की शुद्धता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जल आचमन योग्य भी नहीं बचा हुआ है। पोखरे के पश्चिम की ओर से कूड़ा करकट तालाब में फेंका जा रहा है।

योजना का खाका

योजना के तहत तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के लिए खाका तैयार किया गया था। दक्षिण की ओर से सीढ़ियों पर बैठने का पुख्ता इंतजाम था और उत्तर की ओर से एक दर्जन दुकानों को विकसित किए जाने का लक्ष्य था। इसके लिए खाका पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था। योजना के तहत इन दुकानों को स्वयं सेवी संगठनों को दिया जाना था। साथ ही समूचे परिसर को नो पालीथीन जोन में विकसित किया जाना था कि ताकि समय माता मंदिर से लेकर समूचा परिसर पालीथीन मुक्त हो सके। दुकानों को निर्माण का जिम्मा एक सीएंडडीएस से कराई जानी थी। सुंदरीकरण के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद अब इसे कोई देखने वाला नहीं है। अब इस बारे में जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

समय माता मंदिर पोखरे का सौंदर्यीकरण क्यों स्थगित किया गया है?
समय माता मंदिर पोखरे का सौंदर्यीकरण कार्य ठप हो गया है और कोई भी उत्तर की ओर बनने वाली दुकानों के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है।
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