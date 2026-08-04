Santkabir Nagar News: मुखलिसपुर रोड तिराहा से लेकर अंडरपास तक चलना दुरूह

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के खलीलाबाद शहर का मुखलिसपुर रोड तिराहा व्यापारिक प्रतिष्ठानों का केंद्र बिंदु है। सोने-चांदी के आभूषणों के दुकानों की बहुतायत है। हर रोज करोड़ों का कारोबार इसी क्षेत्र से किया जाता है। फिर भी यह क्षेत्र पूरी तरह से अछूता है। सड़कें टूटी हुई हैं। हल्की सी बारिश में सड़क पर पानी भर जाता है। फल की दुकानों का अतिक्रमण और अंडरपास बन जाने के बाद सवारी गाड़ियां इस क्षेत्र में और अधिक अतिक्रमण कर कर ले रही हैं। इसकी वजह से लोगों का चलना भी मुश्किल हो जाता है। इस क्षेत्र में नगरपालिका सड़क निर्माण में उपेक्षा कर रही है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दक्षिण क्षेत्र का जुड़ाव

जिले के दक्षिण क्षेत्र को जोड़ने का काम मुखलिसपुर रोड तिराहा करता है। फ्लाईओवर बनने के कारण सारे वाहन पहले ऊपर ऊपर बाहर निकल जाते थे। इस कारण से यहां पर लोगों का आना जाना कम हो गया था। जनता का आवागमन कम होने के कारण व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। अंडरपास संघर्ष मोर्चा समिति के संघर्ष ने अंडरपास के लिए आन्दोलन छेड़ा तो अंडरपास बन कर तैयार हो गया। अब जो वाहन पहले रेलवे लाइन के दक्षिण की ओर रुकते थे अब वह सीधे रेलवे लाइन के उत्तर फल मंडी तक आ जाते हैं। वाहन मेंहदावल बाईपास चौराहे से सवारियों को बैठाना शुरू करते हैं और फल मंडी फ्लाईओवर के नीचे तक सवारियों को बैठते रहते हैं। अब यही सवारी वाहन अंडर पास के माध्यम से धनघटा, पौली और हैंसर तक सवारियों को बैठते हैं। पुल के नीचे फलों की दुकानें लगती हैं। सड़क तक दुकानें लग जाने की वजह से लोगों को परेशानियों का समाना करना पड़ता है। यातायात की दुश्वारियों के साथ सड़कों का टूटा होना और बड़ी मुसीबत बन चुकी है। हल्की सी बारिश होने पर पानी भर जाता है। नगरपालिका प्रशासन की उपेक्षा के कारण यहां के नागरिकअपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।