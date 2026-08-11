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Santkabir Nagar News: तीनों पशु अस्पतालों में पहुंची एआरवी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल विकास खंड क्षेत्र के तीन राजकीय पशु

तीनों पशु अस्पतालों में पहुंची एआरवी
तीनों पशु अस्पतालों में पहुंची एआरवी

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल विकास खंड क्षेत्र के तीन राजकीय पशु चिकित्सालय में करीब चार माह से एंटी रैबीज वैक्सीन का इंतजार कर रहे पशुपालकों को आखिरकार राहत मिल ही गई। आपके अपने हिन्दुस्तान समाचार पत्र में खबर प्रकाशित होने के बाद पशुपालन विभाग ने संज्ञान लिया और मेंहदावल ब्लॉक क्षेत्र के तीनों राजकीय पशु चिकित्सालयों में एआरवी उपलब्ध करा दी गई है। बताया जा रहा है कि अस्पतालों में वैक्सीन पहुंचने के साथ ही पशुओं का टीकाकरण भी शुरू कर दिया गया है। जिससे लोगों ने खुशी जताते हुए समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित करने के लिए हिन्दुस्तान समाचार पत्र का आभार जताया।मेंहदावल

ब्लॉक में तीन राजकीय पशु चिकित्सालय मेंहदावल, बिसौवा और बढ़या ठाठ़र संचालित हैं। इन अस्पतालों के अंतर्गत करीब 25 हजार पालतू पशु है। कुत्ते, सियार अथवा अन्य जानवरों के काटने से घायल पशुओं को एंटी रैबीज टीका लगवाने के लिए पशुपालकों को पिछले चार माह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई पशुपालक सरकारी अस्पतालों में पहुंचने के बाद वैक्सीन नहीं मिलने पर बिना उपचार के ही लौटने को मजबूर थे। इस समस्या को हिन्दुस्तान समाचार पत्र में 10 अगस्त के अंक में 'तीन पशु चिकित्सालयों में चार माह से नहीं है एआरवी' शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। खबर में एआरवी उपलब्ध न होने से पशुपालकों को हो रही परेशानी को प्रमुखता से उठाया गया था। खबर का संज्ञान लेकर पशुपालन विभाग ने तीनों अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध करा दी। राजकीय पशु चिकित्सालय बिसौवा और बढ़या ठाठर के पशु चिकित्सक श्रवण कुमार ने बताया कि अस्पतालों में एआरवी उपलब्ध हो गई है। पशुओं को एंटी रैबीज वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इधर एफएमडी के भी टीकाकरण का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है।

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