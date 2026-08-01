Santkabir Nagar News: दिन भर छाई रही बदली दोपहर में हल्की, शाम को हुई झमाझम बारिश

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में तेज पुरवा हवाओं के कारण मौसम खुशनुमा हो गया है। हल्की बारिश ने किसानों को राहत दी है, लेकिन धान की फसल प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने तीन अगस्त से बेहतर बारिश की संभावना जताई है।

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिले में दो दिनों से तेज गति से पुरवा हवाएं चल रही हैं। इसकी वजह से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। शुक्रवार को दिन में लगभग साढ़े 11 बजे शहर से लेकर गांव तक हल्की बारिश हुई। शाम हुई तो एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। झमाझम बारिश ने शहर के लोगों ने राहत महसूस की। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा है। बारिश होने जिले के किसानों ने राहत की सांस ली है。

मौसम की शुरुआत शुक्रवार को हल्की धूप के साथ सुबह की शुरुआत हुई। दिन चढ़ने के साथ मौसम का मिजाज बनता और बिगड़ता रहा। दिन में लगभग 11 बजे के आसपास हल्की बारिश हुई। हालांकि सुबह से आसमान में बादलों की आवाजाही तेज हो गई थी। तेज गति से चल रही पुरवा हवाओं की वजह से लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। हालांकि जिस प्रकार का मौसम बना हुआ है वह सब्जियों की फसल के लिए बेहतर है, लेकिन बारिश न होने के कारण धान की फसलों में बढ़वार प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर खेतों में खरपतवार भी तेजी के साथ निकल रहे हैं। इससे भी किसानों की लागत बढ़ने की आशंका है। बारिश नहीं हुई तो किसानों को धान की फसल बचाने के लिए सिंचाई करनी पड़ेगी। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बारिश भी कम हुई है।

मौसम विभाग की भविष्यवाणी बोले विभागाध्यक्ष

‘जिले में दो दिन बाद तीन अगस्त से बेहतर बारिश होने की संभावना है।आगामी 24 घंटे के दौरान आसमान में हल्के से मध्यम स्तर के बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।’

- डा. सीताराम मिश्र

विभागाध्यक्ष मौसम विज्ञान विभाग

नरेन्द्र देव कृषि विवि कुमारगंज अयोध्या