Santkabir Nagar News: शौचालय की बदहाली पर फूटा लोगों का गुस्सा
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर के खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पर नगर पालिका के सार्वजनिक शौचालय की खराब स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि यहां सफाई, पानी, और अन्य सुविधाएं लंबे समय से उपलब्ध नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका से तत्काल सुधार की मांग की।
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। खलीलाबाद रेलवे स्टेशन के गेट के बगल में स्थित नगर पालिका के सार्वजनिक शौचालय की बदहाल व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि शौचालय में लंबे समय से साफ-सफाई नहीं हो रही है।इसके अलावा पानी, बिजली, मोटर और लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका प्रशासन से तत्काल शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की। चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
इस मौके पर सुभाष, बल्लू चौरसिया, केदार यादव, शकील अहमद, विनोद शर्मा, बबलू राय, लक्ष्मण गौतम, रामकेश प्रजापति, रोमी यादव, झिनक प्रजापति सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे।
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