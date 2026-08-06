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Santkabir Nagar News: सावन में अब न झूले पड़ते, न गूंजती कजरी की तान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: सावन के महीने में गांवों की पहचान धीरे-धीरे लुप्त हो रही है। झूले और कजरी गायन की परंपरा अब मोबाइल फोन और आधुनिक जीवनशैली के प्रभाव में सिमट गई है। ग्रामीण संस्कृति और सामाजिक मेल-मिलाप का यह अनिवार्य हिस्सा अब केवल यादों में रह गया है।

Santkabir Nagar News: सावन में अब न झूले पड़ते, न गूंजती कजरी की तान

Santkabir Nagar News: नंदौर, संतोष कुमार चतुर्वेदी। सावन का महीना आते ही कभी गांवों में हरियाली के बीच पेड़ों पर झूले पड़ जाते थे। सखियों की हंसी-ठिठोली, झूला झूलती युवतियां और फिजाओं में गूंजती कजरी की मधुर तान पूरे माहौल को उत्सवमय बना देती थी। लेकिन बदलते समय और आधुनिक जीवनशैली की दौड़ में अब सावन की यह पहचान धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। आज न पेड़ों पर झूले दिखाई देते हैं और न ही गलियों, चौपालों व खेत-खलिहानों में कजरी की गूंज सुनाई देती है।

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झूलों और कजरी की परंपरा

एक समय था जब गांव के आम, नीम और जामुन के पेड़ों पर रस्सियों के मजबूत झूले बांधे जाते थे। सावन भर बच्चे, किशोरियां और महिलाएं झूला झूलने पहुंचती थीं। झूले के साथ कजरी गायन की परंपरा भी पूरे शबाब पर रहती थी। अब इन पेड़ों के नीचे सन्नाटा पसरा रहता है। बच्चों का बचपन भी अब मोबाइल फोन और डिजिटल गेम तक सिमट गया है। लोक परंपराओं की जगह आधुनिक मनोरंजन के साधनों ने ले ली है। लोक गायक रूपेश मिश्र का कहना है कि परंपराएं अपने आप समाप्त नहीं होतीं, बल्कि समाज उन्हें धीरे-धीरे भूलने लगता है। झूला और कजरी केवल सावन का मनोरंजन नहीं थे, बल्कि ग्रामीण संस्कृति, सामाजिक मेल-मिलाप और लोकजीवन की आत्मा थे। यदि नई पीढ़ी को इनसे नहीं जोड़ा गया तो आने वाले वर्षों में यह विरासत केवल पुस्तकों और रिकर्डिंग तक सीमित रह जाएगी। केवटलिया अव्वल गांव की 55 वर्षीय सुमित्रा देवी पुरानी यादें ताजा करते हुए कहती हैं, ‘छोटाई में पूरा सावन मोहल्ले में झूला पड़ल रहत रहे। गांव भर के बिटिया-पतोह झूला झूलत रहलीं आ कजरी गावत रहलीं। अब न झूला पड़ेला, न बिटियन के कजरी आवेला।’

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कजरी के गायन का ह्रास

इसी गांव की रेशमा देवी बताती हैं कि पहले धान की रोपाई और निराई-गुड़ाई के दौरान महिलाएं समूह में कजरी गाती थीं। खेतों में गीतों की गूंज से काम की थकान भी महसूस नहीं होती थी। अब खेतों में भी कजरी की जगह मोबाइल पर बजते फिल्मी गीतों ने ले ली है। ग्रामीणों का कहना है कि संयुक्त परिवारों के टूटने, पेड़ों की संख्या घटने, बदलती जीवनशैली और मोबाइल संस्कृति के बढ़ते प्रभाव ने सावन की पारंपरिक रौनक को काफी हद तक प्रभावित किया है। उनका मानना है कि यदि विद्यालयों, सांस्कृतिक संस्थाओं और ग्राम स्तर पर लोकगीत व झूला उत्सव आयोजित किए जाएं तो इस सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवंत किया जा सकता है।

रिकर्डिंग तक सिमट गई कजरी की परंपरा

पूर्वांचल में सावन को कभी कजरी का महीना कहा जाता था। कहत गिरीजा गनराज और बरसन लागी सावन की बदरिया सावन जैसे लोकगीत गांव-गांव में गूंजते थे। महिलाएं झूला झूलते हुए, खेतों में काम करते समय और सामूहिक आयोजनों में कजरी गाकर सावन का स्वागत करती थीं। अब यह लोकसंगीत रेडियो, यूट्यूब और सांस्कृतिक मंचों तक सीमित होकर रह गया है। चौपालों और आंगनों से इसका रिश्ता लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है, जिससे पूर्वांचल की समृद्ध लोक-सांस्कृतिक विरासत भी धीरे-धीरे धूमिल होती जा रही है।

सामान्य प्रश्न

सावन के महीने में गांवों में क्या होते थे?
सावन के महीने में गांवों में झूले डालते थे और महिलाएं कजरी गाती थीं।
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