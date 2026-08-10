Santkabir Nagar News: मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला अस्पताल में दिन होती रही तैयारियां
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर के जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। अस्पताल परिसर से लेकर वार्ड तक की सफाई की जा रही है और सभी आवश्यक दस्तावेजों को सुरक्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्टेडियम में प्रस्तावित है।
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला अस्पताल में पूरे दिन तैयारियों का सिलसिला चल रहा था। वार्ड से लेकर अस्पताल परिसर तक की सफाई कराई जा रही है। सीएमएस स्वयं सफाई व्यवस्था की मानिटरिंग कर हैं ताकि कही से कोई खामी नजर न आ जाए। इसके अलावा दस्तावेजों को भी सहेजा जा रहा है।मुंख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को जिले में आ रहे हैं। स्टेडियम में कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसी के मद्देनजर अस्पताल को चाक चौबंद किया जा रहा है। हास्पिटल के मैटरनिटी विंग्स लेकर पुरानी बिल्डिंग तक तक की सफाई कराई जा रही है। अस्पताल परिसर कालोनी को भी चाक चौबंद किया जा रहा है।
अक्सीजन प्लांट की उपयोगिता को चला कर परखा गया। समूचे अस्पताल की सफाई कराई जा रही है। वहीं अस्पताल के बाहर जो रास्ता निकलता है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। अस्पताल के आसपास रोड की भी मरम्मत की जा रही है। जिला अस्पताल के सीएमएस डा. रमाशंकर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
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