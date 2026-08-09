Santkabir Nagar News: चननी गांव में बनेगा एसटीपी प्लांट, प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले में आमी नदी को प्रदूषण से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के लिए प्रशासन ने जमीन खोज ली है। नगरपालिका को जमीन हैंडओवर कर दी गई है और एसटीपी प्लांट के लिए आगणन की मंजूरी शासन से मिल गई है।

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में आमी नदी को अब प्रदूषण से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के लिए प्रशासन ने जमीन खोज ली है। नगरपालिका को जमीन हैंडओवर कर दी गई है। एसटीपी प्लांट के लिए आगणन की मंजूरी शासन से मिल गई है। इसके लिए जल निगम प्रोजेक्ट का खाका तैयार कर रहा है। आगणन तैयार होने के बाद वित्तीय मंजूरी के लिए शासन में पत्रावली भेजी जाएगी। वित्तीय स्वकृति मिलने के बाद एसटीपी निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। खलीलाबाद नगरपालिका से निकलने वाला लगभग दो लाख लीटर पानी प्रतिदिन नदियों में मिलाया जाता है। इससे नदी का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो जा रहा था। पानी प्रदूषित होने से जलीय जीवों पर संकट पैदा हो गया। नदी का पानी प्रदूषित होने से आचमन लायक भी जल नहीं बचा है। अब लोग नदी के पानी को अपने पशुओं को पीने तक नहीं देते हैं। इससे पशुओं की सेहत खराब होने की आशंका बनी रहती है।

नदियों के पानी से खेतों की सिचांई नदियों के पानी से खेतों की सिचांई करने पर फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। नदी को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए एनजीटी लगातार पालिका प्रशासन पर दबाव बनाती रही। लेकिन भूमि न मिल पाने से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब जिला प्रशासन ने चननी गांव में एक एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण कर पालिका प्रशासन को एसटीपी के लिए हैंडओवर कर दिया है। इसके बाद प्रोजेक्ट निर्माण की जिम्मेदारी जल निगम को सौंप दी गई है.

पहले भी बन चुका है एसटीपी का प्रोजेक्ट जल निगम ने पहले भी शहर से सटे चकपिहानी में एसटीपी बनाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया था। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट को वित्तीय मंजूरी के लिए नगर विकास मंत्रालय में भेजा गया था, लेकिन शासन से वित्तीय मंजूरी नहीं मिलने के कारण समूचा प्रोजेक्ट अधर में लटक गया। चकपिहानी में खलीलाबाद के साथ-साथ मगहर नगर पंचायत के लिए भी एसटीपी लगाई जानी थी। इससे खलीलाबाद नगरपालिका के साथ-साथ नगर पंचायत मगहर कस्बे से निकलने वाला दूषित पानी भी चकपिहानी में ही शुद्ध किए जाने की योजना थी। समय पर एसटीपी के लिए धन अवमुक्त न होने के कारण अब उस जमीन का प्रयोग दूसरे कार्यों में होने लगा। नतीजतन चकपिहानी के बाद अब चननी गांव में एसटीपी के लिए जमीन तलाश की गई। अब वहीं पर एसटीपी बनाया जाएगा.

आबादी बढ़ने से अधिक निकल रहा दूषित पानी शहर का विस्तारीकरण कर दिया गया। पहले आबादी 47 हजार थी। विस्तारीकरण के बाद शहर की आबादी बढ़ कर एक लाख 20 हजार हो गई। अब शहर से अधिक मात्रा में दूषित पानी निकलने लगा है। इस बारे में पालिका प्रशासन बखूबी जान रहा है। अधिक मात्रा में दूषित पानी निकलने से नदी के प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा था। यही कारण है कि पालिका और प्रशासन ने एसटीपी निर्माण के लिए पूरे मनोयोग से जमीन तलाश कर रहे थे.

ईओ नगरपालिका का बयान ईओ नगरपालिका अवधेश कुमार भारती ने कहा कि एसटीपी निर्माण के लिए जमीन मिल चुकी है। प्रोजेक्ट तैयार करने की जिम्मेदारी जल निगम को सौंपी गई है। प्रोजेक्ट बनने के बाद वित्तीय मंजूरी के लिए शासन में भेज दिया जाएगा.