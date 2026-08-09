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Santkabir Nagar News: मजदूर की पिटाई मामले में तीन सगे भाई समेत 09 पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में मजदूर बुद्धिसागर ने आरोप लगाया कि उसे 27 जुलाई 2026 को काम करते समय कुछ लोगों ने जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया और पीटा। पुलिस ने मामले में तीन सगे भाई समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों ने उन्हें फिर से धमकी दी थी।

Santkabir Nagar News: मजदूर की पिटाई मामले में तीन सगे भाई समेत 09 पर केस दर्ज

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने मजदूर की पिटाई के मामले में तीन सगे भाई समेत 09 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।

मामले का विवरण

बयारा गांव के रहने वाले पीड़ित बुद्धिसागर पुत्र फूलचंद का आरोप है कि मजदूरी का कार्य करता है। वह 27 जुलाई 2026 को विपुल राय की आराजी नंबर- 208 पर बाउंड्रीवाल बना रहे थे। शाम साढ़े पांच बजे प्लाट पर विधियानी गांव के कृष्णकान्त राय, अशोक राय, सुनील राय, अरविन्द राय, दिलीप राय, गिरिराज राय, पुष्पेन्दर राय उर्फ डिम्पल राय, शिशेन्द्र राय उर्फ दीपू, अविनाश राय उर्फ दीपक राय गोलबंद होकर कुछ लोग रिवाल्वर व पिस्टल लेकर कुछ लोग लाठी डन्डे लेकर आए। आरोप है कि उक्त लोग ने उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया।

आरोपियों का हमला

विपुल राय की जमीन पर काम करने की बात कहने पर उसे पकड़ कर मारते हुए ले जाने लगे। शोर पर विपुल राय, विपिन राय, सद्दाम, वरुणेश सिंह व राजू यादव तथा गांव के तमाम लोग आ गए और उसको छुड़ाया। 06 अगस्त 2026 को सभी आरोपियों ने उसे रास्ते में फिर धमकी दिया केस किए तो जान से जाओगे।

पुलिस कार्रवाई

कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि तीन सगे भाई समेत 09 के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस तारीख को मजदूर पर हमला हुआ?
27 जुलाई 2026 को मजदूर बुद्धिसागर पर हमला हुआ।
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