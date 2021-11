बैनर, पोस्टर व होर्डिंग लगाकर लोगों को किया गया जागरूक

People were made by putting up banners,

संतकबीरनगर। निज संवाददाता

यातायात पुलिस ने बुधवार को जनपद के विभिन्न स्थानों पर जन सामान्य को बैनर, पोस्टर व होर्डिंग्स लगाकर यातायात नियम के प्रति जागरूक किया। टीआई बृजेश यादव की अगुवाई में पुलिस टीम ने यातायात माह पर लोगों को वाहन चलाने के दौरान नियम पालन करने की अपील की।

टीआई ने बताया कि यातायात नियम का पालन करना जन सामान्य के लिए बहुत ही जरूरी है। नियम का पालनकर लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच सकते हैं। दो पहिया वाहन चालक बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं। हेलमेट दुर्घटना के समय जीवन रक्षा में काफी सहायक होता है। इसी तरह चार पहिया वाहन चालक वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। इसके साथ ही वाहन चलाने के दौरान सड़क के किनारे बने संकेतक काफी सहायक होते हैं। इनको अनदेखा करना लोगों का जीवन संकट में पहुंचा देता है। इस अवसर पर यातायात पुलिस के सर्वेश मिश्र, भोला प्रसाद, नंदलाल, सुरेंद्र, मयंक त्रिपाठी, अखिलेश सिंह, संदीप सिंह, सुजीत कुमार, विकास साहनी, राममगन भारती समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।