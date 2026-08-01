Santkabir Nagar News: निवास अवधि नहीं दिखाने पर निवास प्रमाण पत्र होंगे रिजेक्ट!
Santkabir Nagar News: कांटे, हिन्दुस्तान संवाद। जनपद के खलीलाबाद तहसील के पखुआपर गांव के हल्का लेखपाल आशीष
Santkabir Nagar News: कांटे, हिन्दुस्तान संवाद। जनपद के खलीलाबाद तहसील के पखुआपर गांव के हल्का लेखपाल आशीष कुमार पांडेय ने निवास प्रमाण पत्र को लेकर एक नया नियम जारी किया है। इसके तहत विवाहित महिलाओं को अपने ससुराल में निवास की अवधि ऑनलाइन आवेदन में दिखानी होगी। ऐसा न करने पर उनके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। एक महिला का आवेदन निरस्त कर दिया है।
निवास की अवधि का सत्यापन
लेखपाल पांडेय के अनुसार यदि कोई महिला विवाहित है, तो उसे यह दर्शाना होगा कि वह कितने वर्षों से अपने ससुराल में रह रही है। इस अवधि को ऑनलाइन आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है। सामान्य नियमों के अनुसार, निवास प्रमाण पत्र आवेदक के मूल निवास या पति के निवास (विकल्प के रूप में) दोनों आधार पर मान्य होता है। पहले निवास प्रमाण पत्र में शादी का वर्ष या अवधि दिखाना अनिवार्य नहीं था, बशर्ते आवेदक ने अपने माता-पिता के पते या वैध दस्तावेजों के साथ आवेदन किया हो।
लेखपाल की भूमिका
लेखपाल की मुख्य भूमिका यह जांचना है कि आवेदक उस क्षेत्र का स्थायी निवासी है या नहीं। यह नया नियम विशेष रूप से नए विवाहित महिलाओं के लिए निवास अवधि के सत्यापन पर जोर देता है। जबकि महिला संजम की शादी 11 वर्ष से ऊपर हो गया उस गांव में शादी हुई। संजम के निवास प्रमाण पत्र का आवेदन निरस्त कर दिया है। कानूनगो राकेश श्रीवास्तव का कहना है ऐसा कोई नियम नहीं है। महिला की शादी हो गई है तो पति के आधार पर निवास प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।