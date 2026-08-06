Santkabir Nagar News: कोर्ट के आदेश पर दो सगे भाई समेत 06 पर हत्या का केस दर्ज

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने बुधवार को महुली

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने बुधवार को महुली क्षेत्र के पानाराम के रहने वाले दो सगे भाई समेत 06 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। पीड़ित का आरोप है कि पुरानी रंजिश में आरोपियों ने उसके बेटे की पीट-पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

मामले का विवरण महुली क्षेत्र के पानाराम के रहने वाले बृजमोहन उर्फ मोहन पुत्र भगेला का आरोप है कि वह जनपद शामली में पेंट पॉलिश का काम करते हैं। 07 मई 2026 की रात 12 बजे उसे सूचना मिली कि उसके पुत्र अरुण की मौत हो गई है। वह तत्काल वहां से चल दिए। यहां आकर जानकारी हुई कि 07 मई 2026 को सायं करीब 04 बजे गांव के महेंद्र उसके पुत्र अरुण को घमूने के लिए कहकर बुलाकर ले गए। संज्ञान में आया है कि उसके पुत्र को महेंद्र व नरई उर्फ नरेंद्र व 3-4 अज्ञात लोग पुरानी रंजिश की वजह से साजिश के तहत उसके पुत्र की गिरधरपुर के आस पास हत्या करके लाश को जिला अस्पताल पर ले गए, वहां डाक्टरों ने रात में ही मृत घोषित कर दिया। बेटे के शव का पोस्टमार्टम भी हुआ है।

आरोपियों की जानकारी आरोपी अपना लोकेशन कई जगह बताए हैं, जहां तक जानकारी हुई कि विपक्षीगण की ससुराल बनपुरवा में हैं। उसी के बगल में गिरधरपुर है। वहां शादी में यह लोग गए थे। वहां सभी लोग डांस किए। वहीं पुरानी रंजिश में उसके बेटे की हत्या कर दी गई है। बेटे के शरीर देखने से ऐसा लगता है कि बहुत बुरी तरह से मारापीटा गया है। जिस कारण से उसकी मौत हुई है। आरोपीगण के मोबाइल लोकेशन एवं गहन पूछताछ से सारी घटना की पुष्टि हो सकती है। कोतवाली खलीलाबाद एवं पुलिस अधीक्षक को घटना की सूचना तथा प्रभारी अधिकारी समाधान दिवस तहसील खलीलाबाद में भी पूर्व में प्रार्थना पत्र दिए थे, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने उक्त घटना की सूचना जरिए पंजीकृत डाक के माध्यम से 29 मई 2026 को एसपी संतकबीरनगर व डीआईजी बस्ती को प्रेषित किया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उसे मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि आरोपी सगे भाई महेंद्र व नरई उर्फ नरेंद्र और 3-4 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। विवेचना से जो तथ्य सामने आएगा, आगे वैसी कार्रवाई की जाएगी।