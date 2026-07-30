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Santkabir Nagar News: राजकीय महाविद्यालय के सामने से हटने लगा कूड़ा, हरकत में आया नगर प्रशासन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल में कूड़ा डंपिंग का मामला प्रकाश में आने के बाद नगर प्रशासन ने जेसीबी मशीन से कूड़ा हटाने का अभियान शुरू किया है। स्थानीय निवासियों ने कूड़े के कारण हो रही समस्याओं का विरोध किया था और स्थायी डंपिंग स्थल की मांग की है।

राजकीय महाविद्यालय के सामने से हटने लगा कूड़ा, हरकत में आया नगर प्रशासन
राजकीय महाविद्यालय के सामने से हटने लगा कूड़ा, हरकत में आया नगर प्रशासन

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल के बाराखाल स्थित राजकीय महाविद्यालय के सामने और मां दुर्गा मंदिर के समीप तीन नगर पंचायतों की ओर से किए जा रहे कूड़ा डंपिंग के मामले को आपके अपने समाचार पत्र हिन्दुस्तान द्वारा बुधवार को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद नगर प्रशासन हरकत में आ गया। नगर पंचायत की टीम द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर कूड़े को हटाने का अभियान शुरू कराया गया।

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प्रदर्शन का कारण

मंगलवार को ग्रामीणों ने तीन नगर पंचायतों मेंहदावल, बखिरा और धर्मसिंहवा का कूड़ा राजकीय महाविद्यालय बाराखाल के सामने फेंके जाने का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया था। ग्रामीणों का कहना था कि राजकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र-छात्राओं, मां दुर्गा मंदिर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को दुर्गंध व गंदगी के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ सड़क से गुजरने वालों व आस-पास रहने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि सड़क किनारे डंपिंग बंद नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा。

नगर प्रशासन की कार्रवाई

हिन्दुस्तान ने इसे बुधवार के अंक में प्रकाशित किया। खबर प्रकाशित होने के बाद नगर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कूड़ा हटवाने की कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि लोगों का कहना है कि केवल कूड़ा हटाना पर्याप्त नहीं है। तीनों नगर पंचायतों द्वारा स्थाई डंपिंग स्थल में कूड़ा गिराया जाए, जिससे भविष्य में दोबारा इस स्थान पर कचरा न डंप किया जाए।

सामान्य प्रश्न

संतकबीरनगर में कूड़ा डंपिंग का मुद्दा कब उठाया गया?
कूड़ा डंपिंग का मुद्दा हिन्दुस्तान द्वारा बुधवार को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया।
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