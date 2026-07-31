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Santkabir Nagar News: विस्तारीकरण क्षेत्र में 50 लाख से अधिक के बकाएदार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में नगरपालिका में 50 लाख से अधिक का गृहकर और जल कर बकाया है। ये बकायादार मुख्यतः विस्तारीकरण क्षेत्र में हैं। नोटिस भेजने की तैयारी है, और समय पर टैक्स न जमा करने पर वसूली की जाएगी। पालिका के आय का मुख्य जरिया यही टैक्स हैं।

Santkabir Nagar News: विस्तारीकरण क्षेत्र में 50 लाख से अधिक के बकाएदार

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। नगरपालिका में गृहकर और जल कर मिला कर 50 लाख से अधिक का बकाया है। अधिकतर बकाएदार विस्तारीकरण क्षेत्र में हैं। अब इन बकायादारों को नोटिस भेजने की तैयारी है। नोटिस के बाद भी टैक्स नहीं जमा किया तो मय ब्याज के साथ गृहकर व जल कर वसूल किया जाएगा।नगरपालिका के आय का मुख्य जरिया हाउस टैक्स व वाटर टैक्स है। टैक्स समय पर जमा न होने पर पालिका के काम काज प्रभावित होते हैं। पालिका के लिस्ट में रजिस्डर्ट हैं फिर भी समय से टैक्स नहीं जाम कर रहे है। जिले के 50 लाख का बकाया करने वाले बड़ प्रतिष्ठान वाले लोग हैं।

लगभग डेढ़ सौ लोगों से 50 लाख का बकाया वसूली के लिए टैक्स वसूल किया जाना है। नपा ईओ अवधेश कुमार भारती ने बताया कि जिले में लगभग डेढ़ सौ बकाएदार ऐसे हैं, जिनका 50 लाख का टैक्स बकाया है। पालिका क्षेत्र के बड़े बकायादारों की सूची तैयार की जा रही है। इन सभी बकाएदारों को नोटिस भेज कर चेताया जाएगा। इसके बाद भी समय पर टैक्स नहीं जमा किया तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए आरसी जारी कर टैक्स वसूल किया जाएगा।

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