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Santkabir Nagar News: मॉरीशस से शव मंगाने की परिजनों ने विधायक से लगाई गोहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: धनघटा थाना क्षेत्र के नरायनपुर गांव के युवक सुरेन्द्र कुमार की मॉरीशस में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने क्षेत्रीय विधायक से मुलाकात करके उसके शव को वापस मांगा और दुख का इजहार किया। विधायक ने शीघ्र शव प्राप्त कराने का आश्वासन दिया।

Santkabir Nagar News: मॉरीशस से शव मंगाने की परिजनों ने विधायक से लगाई गोहार

Santkabir Nagar News: पौली, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र धनघटा के नरायनपुर गांव से मारीशस कमाने गए युवक की मौत से बेहाल परिजनों ने बुधवार को क्षेत्रीय विधायक से गुहार लगाई। मॉरीशस से शव मांगाने की मांग की।मालुम हो कि स्थानीय थाना क्षेत्र के नरायनपुर गांव निवासी सुरेन्द्र कुमार (28) पुत्र राम हरख तीन माह पूर्व मॉरीशस की एक कंपनी के बुलावे पर टाइल्स और पत्थर लगाने का कार्य करने गया था। विगत रविवार को उसकी अचानक तबीयत खराब हुई तो उसके साथ के मजदूर साथी नजदीकी अस्पताल मे इलाज के लिए ले गए वहां चिकित्सकों ने मृतक घोषित कर दिया। मौत की सूचना जैसे ही गांव पहुंची तो परिवार में मातम छा गया।

बुधवार को मृतक के परिजनों ने क्षेत्रीय विधायक गणेश चौहान से मुलाक़ात की। सुरेन्द्र का शव मॉरीशस घर मांगने की गोहार लगाई। विधायक परिजनों को ढांढ़स बधाते हुए जल्द से जल्द मृतक युवक का शव घर मांगने का आश्वासन दिया।

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