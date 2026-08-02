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Santkabir Nagar News: जून-जुलाई महीने की बारिश ने किसानों को किया निराश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले में मानसून ने किसानों को निराश किया है। इस वर्ष की बारिश अपेक्षित मात्रा का केवल 50 प्रतिशत रही है। किसान धान की रोपाई कर चुके हैं, किन्तु कम बारिश से धान की फसल की लागत बढ़ रही है। जून माह में केवल 38 मिमी बारिश हुई है, जबकि जुलाई में कुछ उम्मीदें हैं।

Santkabir Nagar News: जून-जुलाई महीने की बारिश ने किसानों को किया निराश

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में मानसून ने अब तक किसानों को दगा दिया है। दोनों माह में अपेक्षित बारिश नहीं हुई है। अब तक जितना बारिश होना चाहिए था उसका 50 प्रतिशत ही बारिश हुई है। फिर भी किसान धान की रोपाई कर चुके हैं और धान की फसल की बढ़वार और बेहतर पैदावार के लिए नियमित सिंचाई कर रहे हैं। इससे धान की फसलों की लागत बढ़ती जा रही है। जून माह किसानों को पूरी तरह से निराश करने वाला रहा है। इस माह में 106 मिमी बारिश होनी चाहिए। माना जाता है कि 15 जून तक मानसून जिले की सीमा में दाखिल हो जाता है। उसके बाद बारिश होनी शुरू हो जाती है। इस बार एक सप्ताह बाद जिले की सीमा में मानसून दाखिल हुआ और बारिश और देरी से हुई है। 30 जून को पहली मानसूनी बारिश हुई। यही कारण है कि जून माह ने किसानों को पूरी तरह से निराश किया। इस माह की औसत बारिश 38 मिमी आंकी गई है.

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जुलाई में बारिश की स्थिति

जून और जुलाई माह मिला कर 436 मिमी बारिश होनी चाहिए। जुलाई माह में बेहतर बारिश होने के कारण अब तक लगभग 235 मिलीमीटर औसत बारिश हुई है। यह दोनों माह जिले के किसानों के लिए बारिश के लिहाज से बेहतर नहीं रहा। यही कारण है कि किसान धान की रोपाई के बाद बेहतर फसल के लिए नियमित रूप से सिंचाई कर रहे हैं।

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कृषि अधिकारियों की राय

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि अब तक फसल बेहतर है। बारिश होती तो धान की ग्रोथ और बेहतर होती है। जिला कृषि अधिकरी डा. सर्वेश कुमार यादव ने बताया कि अभी और बेहतर बारिश के संकेत मिल रहे हैं। जल्द ही बेहतर बारिश हुई तो धान की फसल और अच्छी हो जाएगी।

बारिश और कृषि स्थिति से संबंधित सामान्य प्रश्न

संतकबीरनगर जिले में मानसून से किसानों को क्या दिक्कतें आ रही हैं?
किसानों को बारिश की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो अपेक्षित मात्रा का केवल 50 प्रतिशत है।
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