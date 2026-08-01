Santkabir Nagar News: स्वास्थ्य विभाग सुधारेगा मां और बच्चे की सेहत

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले को मातृ एवं बाल कुपोषण के अभिशाप से मुक्त

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले को मातृ एवं बाल कुपोषण के अभिशाप से मुक्त करने के लिए एक बड़े और रणनीतिक अभियान का आगाज कर दिया है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संभव 6.0 अभियान में मुख्य चिकित्साधिकारी की निगारानी में बच्चों को एमाक्सीसिलीन कृमि नाशक, विटामिन ए, मल्टी विटामिन और फोलिक एसिड जैसी दवाएं दी जानी है। इस विशेष मिशन की इस वर्ष की थीम गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक पोषण सुरक्षा तय की गई है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और नवजात शिशुओं को एक चक्र के रूप में स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं दी जाएंगी。

अभियान की निगरानी इस मुहिम में मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। अभियान की जमीनी हकीकत साप्ताहिक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, जबकि सितंबर 2026 तक हर 15 दिन में राज्य स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारियों की समीक्षा की जाएगी। इसी कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को गर्भस्थ शिशु का देखभाल कैसे करना है इसके बारे में विस्तार से जानकारी गर्भवती महिलाओं को मुहैया कराई जा रही है। गर्भवती महिलाओं को क्या-क्या सावधानियां बरतनी हैं इसके बारे में जानकारी भी दी जा रही है। बच्चों को पोषण कैसे दें। इस दौरान क्या-क्या सावधानियां रखी जाएं इसके प्रति भी केंद्र पर आने वाली गर्भवती महिलाओं को जागरूक किया जा रहा रहा है।

मुख्य चिकित्साधिकारी की टिप्पणी मुख्य चिकित्साधिकारी डा. रामानुज कनौजिया ने बताया यह कार्यक्रम आईसीडीएस और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से संचालित कर रहा है। इसमें कुपोषित बच्चों को पोषण बाल विकास पुष्टाहार से मुहैया कराया जाएगा। बीमार बच्चों की सेहत स्कूल हेल्थ कार्यक्रम के तहत तैनात चिकित्सक सुधारेंगे, जो बच्चे कुपोषित होंगे उनका इलाज एनआरसी में किया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के इलाज पर पूरा फोकस है। गर्भवती महिलाओं को आयरन फोलिक एसिड की दवाएं दी जाएंगी।