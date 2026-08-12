Santkabir Nagar News: बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में जनपद बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ताओं के लिए चैंबर निर्माण की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि अधिवक्ताओं को खोलें में बैठकर वकालत करनी पड़ रही है। बार एसोसिएशन ने न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जनपद बार एसोसिएशन संतकबीरनगर के अध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी एडवोकेट, महामंत्री राम अवतार यादव एडवोकेट, सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री निरंजन सिंह और पूर्व अध्यक्ष महीप बहादुर पाल ने कांशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम खलीलाबाद में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपकर जनपद न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैंबर निर्माण सहित अन्य मांगों को पूरा कराने की मांग की।
मुख्यमंत्री को ज्ञापन
मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में बार एसोसिएशन ने कहा है कि जनपद न्यायालय संतकबीरनगर 2008 से जनपद में भौतिक रूप से संचालित है। वर्ष 2017 से सिविल कोर्ट कैंपस कांशीराम स्टेडियम के निकट संचालित हो रहा है। अधिवक्ताओं के लिए चैंबर निर्माण की प्रक्रिया लंबे समय से प्रस्तावित होने के बावजूद अभी तक चैंबर का निर्माण नहीं हो सका है। इसके कारण अधिवक्ताओं को खुले में बैठकर वकालत का कार्य करना पड़ रहा है। चैंबर स्थल के आसपास घास और जंगल होने के कारण भी अधिवक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मांग की कि अधिवक्ताओं के बैठने एवं वकालत व्यवसाय के लिए चैंबर का निर्माण शीघ्र कराया जाए।
न्यायिक प्रक्रिया में सुधार
ज्ञापन में कहा गया कि कई जिलों में न्यायिक प्रक्रिया और न्यायालय परिसर से संबंधित व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से संचालित हैं, जिससे आम जनता को सुलभ न्याय मिलने के साथ अधिवक्ताओं को भी कार्य करने के लिए उचित एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध होता है। संतकबीरनगर में भी ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री से सक्षम विभाग को निर्देशित कर चैंबर निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू कराने की मांग की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रुपये तक की सहायता देने की घोषणा को शीघ्र धरातल पर लागू कराने का अनुरोध किया गया। ज्ञापन में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी ने कहा कि अधिवक्ता न्यायिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्हें बेहतर कार्य वातावरण मिलने से न्यायिक कार्यों के संचालन में भी सुविधा होगी और वादकारियों को इसका लाभ मिलेगा। महामंत्री रामअवतार यादव ने मुख्यमंत्री से सभी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा जताई। ज्ञापन सौंपने वालों में बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं अधिवक्ता शामिल रहे।
वार्तालाप के सामान्य प्रश्न
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