Santkabir Nagar News: बाप-बेटे समेत चार के खिलाफ केस दर्ज
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में एक जमीन विवाद के चलते बाप-बेटे समेत चार लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पीड़ित सहजाद खान का आरोप है कि गांव के चार आरोपियों ने उसके घर पर चढ़कर गाली-गलौज की और उसे लात-घूसा और लाठी-डंडे से पीटा, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी।
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने मुस्तफाबाद में जमीन संबंधी विवाद में हुई मारपीट के मामले में बाप-बेटे समेत चार लोगों पर केस दर्ज किया। पीड़ित सहजाद खान पुत्र करीमुल्लाह खान का आरोप है कि 03 अगस्त 2026 को शाम 6 बजे के करीब जमीन संबंधी विवाद को लेकर उसके घर पर चढ़ कर गांव के मोहम्मद हसन, अब्दुल कादर, मोहम्मद हासिम, अख्तर हुसैन गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर लोग उसे लात घूसा, लाठी डंडे से मारने-पीटने लगे। पिटाई से उसे चोटे आई। आरोप है कि लोग उसे जान से मारने की धमकी भी देने लगे है। उक्त अख्तर हुसैन के पास लाइसेंसी बंदूक है और कभी कुछ भी कर सकते है।
उक्त विवाद गाटा संख्या- 44 पर है। जिस पर सभी कब्जा कर रखे है। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि मोहम्मद हसन, अब्दुल कादर, मोहम्मद हासिम, अख्तर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
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