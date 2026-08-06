Santkabir Nagar News: कांवड़ यात्रा की तैयारी में जुटे शिव भक्त
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में सावन मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को भगवान शिव को जलाभिषेक की कांवड़ यात्रा के लिए तैयारी शुरू हो गई है। भक्त बिड़हरघाट से सरयू जल लाने के लिए कपड़े खरीद रहे हैं। बाजार में भगवा वस्त्रों की मांग बढ़ गई है। हर दुकान पर महाकाल के टी-शर्ट और साड़ी की बिक्री तेज हो गई है।
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। सावन मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को भगवान शिव को जलाभिषेक के लिए होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए कांवरियां अभी से तैयार करना शुरू कर दिए हैं। प्रशासनिक तैयारियों के साथ साथ बाजार में भी इस पर्व का असर दिख रहा है। इन दिनों कपड़ों की दुकाने भगवामय दिख रही हैं। कांवड़ यात्रा के लिए यात्रा में शामिल होने के लिए कपड़ों की खरीदारी की जा रही है। बाजार में विभिन्न ब्रांड कपड़े बिक रहे हैं। लोग अपने व्यवस्था और पसंद का कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं।जिले में ज्यादातर शिव भक्त जिले के बिड़हरघाट से सरयू जल भरकर कांवड़ लाते हैं।
वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अयोध्या से जल लाकर बस्ती के भदेश्वरनाथ व संतकबीरनगर के तामेश्वरनाथ में जल चढ़ाते हैं। इसके लिए लोग अपनी सुविधा के अनुसार गुरुवार व शुक्रवार को जल लाने के लिए रवाना होंगे। लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं शहर के प्रमुख बाजार गोलाबाजार में कपड़े की हर दुकान पर भगवा वस्त्र टंगे नजर आ रहे हैं। तरह-तरह के उपयोगी सामानों के साथ हर तरह के कपड़े उपलब्ध हैं। लोग अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में सौ रुपए से लेकर पांच सौ रुपए का टी-शर्ट बिक रहा है। इन सभी में महाकाल का छापा वाले टी-शर्ट की अलग ही डिमांड है। यही हाल लोवर का भी है। बाजार में इस बार भगवा रंग की रेडीमेड मर्दानी धोती भी खूब बिक रही है। वहीं महिलाओं की साड़ी और सूट भी मार्केट में छाया हुआ है। लोगों को जल भरने के लिए झोला और डिब्बा भी भगवा रंग में बाजार में उपलब्ध हो गया है। इसके अलावा वाहनों पर लगाने के लिए महाकाल का झंडा भी दुकानों पर विक्री के लिए उपलब्ध है। दुकानदार विक्रम सोनी ने बताया कि इधर दो दिनों से भगवा रंग के टी-शर्ट व अन्य कपड़ों की डिमांड बढ़ी है। वर्तमान में महाकाल वाले ड्रेस की मांग में इजाफा हुआ है। अगले दो दिनों में खरीदारी में तेज आने की संभावना बनी है।
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