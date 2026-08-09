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Santkabir Nagar News: कांवड़ यात्रा को लेकर जिले के अस्पताल एलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। चिकित्सकों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं और दवाओं की किट तैयार की गई है। तामेश्वरनाथ मंदिर सहित विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।

Santkabir Nagar News: कांवड़ यात्रा को लेकर जिले के अस्पताल एलर्ट

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। कांवड़ यात्रा को लेकर गांव से लेकर शहर तक के अस्पताल को एलर्ट कर दिया गया है। चिकित्सकों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। सभी को ड्यूटी पर मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। पीएचसी-सीएचसी से लेकर जिला अस्पताल तक दवाओं की किट तैयार कर ली गई है।शहर से सटे एतिहासिक तामेश्वरनाथ मंदिर पर चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा मगहर, हैंसर और मेंहदावल में एक-एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. रामानुज कनौजिया ने बताया कि सभी चिकित्सालयों में दवाओं की किट तैयार हो गई है। अस्पताल में हर समय चिकित्सक मौजूद रहेंगे।

कांवड़ यात्रा में यदि कोई घायल आएगा तो उसका फौरी तौर पर इलाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैंप में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि शासन से जो योजनाएं गरीबों के लिए संचालित की जा रही हैं उन योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी मुहैया कराई जाएंगी।

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