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Santkabir Nagar News: जांच में 10 चिकित्सालयों की का कार्य ठीक नहीं, होगी कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में आयुष्मान भारत योजना के तहत इम्पैनल 10 निजी चिकित्सालयों की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 37 अस्पतालों में दावों का भुगतान ना होने की जानकारी दी है।

Santkabir Nagar News: जांच में 10 चिकित्सालयों की का कार्य ठीक नहीं, होगी कार्रवाई

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इम्पैनल चिकित्सालयों की जांच में दस निजी चिकत्सालयों की रिपोर्ट ठीक नहीं है। डीएम ने जनपद में इम्पैनल चिकित्सालयों की टीम गठित कर से जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद डीएम ने चिह्नित चिकित्सालयों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी का निर्देश

जिलाधिकारी आलोक कुमार ने जनपद में वर्ष 2018 से 2024 तक जनपद में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत इम्पैनल चिकित्सालयों की गुणवत्ता, क्रियाशीलता व उपलब्ध सेवाओं आदि मानकों की जांच के लिए सीएमओ को निर्देश दिए थे। मुख्य चिकित्साधिकारी ने टीम गठित कर जनपद में आयुष्मान योजना से इम्पैनल्ड निजी चिकित्सालयों की निर्धारित मानकों के आधार पर जांच कराई जांच के बाद प्रस्तुत की गई जांच आख्या की डीएम ने समीक्षा की। जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानकों को पूरा न करने, बिना रजिस्ट्रेशन इत्यादि के अस्पताल को संचालित करने, चिकित्सक की उपलब्धता न होने एवं उपस्थित स्टाफ के प्रशिक्षित न होने आदि के कारण 10 चिकित्सालयों की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी। इन चिकित्सालयों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इन चिकित्सालय में शामिल सेहर मेमोरियल हॉस्पिटल ग्राम निघुरी बाजार, न्यू केयर हास्पिटल निकट मेंहदावल बाईपास कॉटी रोड, न्यू मेडविन हॉस्पिटल, गोरखल देहात, खलीलाबाद, मुनमुन क्लीनिक एण्ड मैटर्निटी हॉस्पिटल बंगला ताल चौराहा, बालाजी हॉस्पिटल बाईपास खलीलाबाद, जीवन रेखा हॉस्पिटल ग्राम व पो. बौर-ब्यास मेंहदावल, सन्स हॉस्पिटल टेमा रहमत, एम. गोल्ड हॉस्पिटल, केयर हॉस्पिटल समय माता मंदिर के पीछे खलीलाबाद एवं ओम साई हास्पिटल निकट जिला अस्पताल के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।

दावा और भुगतान की जांच

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामानुज कनौजिया ने बताया कि आयुष्मान भारत में इम्पैनल 37 अस्पतालों में 04 को कोई दावा का भुगतान नहीं हुआ है। शेष 33 में सबसे अधिक दावा और धनराशि प्राप्त करने वाले हॉस्पिटल रजत हॉस्पिटल मझौवा पर्वता, एसआर हास्पिटल एण्ड पैरामेडिकल नाथनगर, शम्भू नाथ मेमोरियल बंधवा, पटेल हॉस्पिटल भुजैनी एवं स्पर्श हॉस्पिटल भुजैनी डंड़वा चौराहा शामिल हैं। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया है कि उपरोक्त अस्पतालों की पुनः एक बार दावा और भुगतान की जांच अपर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में टीम बनाकर कराई जाय।

डी-फैबीलेटर एवं फायर सेफ्टी की जांच

जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि जनपद के समस्त चिकित्सालयों में ओटी संचालन के लिए डी-फैबीलेटर एवं फायर सेफ्टी तथा कम से कम दो निकासी की अनिवार्यता को दो सप्ताह में पूर्ण कराकर अख्या उपलब्ध कराई जाए। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा जनपद के चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड सुविधा से इम्पैनल्ड होने का मानक पूरा नहीं किए जाने पर चिकित्सालयों को डी-इम्पैनल्ड किये जाने के निर्देश दिये गये।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जिलाधिकारी ने इम्पैनल चिकित्सालयों की जांच के लिए किसे निर्देशित किया?
जिलाधिकारी आलोक कुमार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया।
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