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Santkabir Nagar News: एक साल में उखड़ गई 20 लाख की इंटरलकिंग सड़क, गुणवत्ता पर उठे सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: मेंहदावल के करमैनी ग्राम पंचायत में लगभग 20 लाख रुपये की लागत से बनी इंटरलकिंग सड़क एक वर्ष के भीतर ही क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के किनारे मिट्टी बह जाने से ईंटें उखड़ गई हैं। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है और समय पर मरम्मत न होने पर सड़क के पूर्णत: क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई है।

Santkabir Nagar News: एक साल में उखड़ गई 20 लाख की इंटरलकिंग सड़क, गुणवत्ता पर उठे सवाल

Santkabir Nagar News: मेंहदावल, हिन्दुस्तान संवाद। मेंहदावल विकासखंड के करमैनी ग्राम पंचायत में लगभग 20 लाख रुपये की लागत से मनरेगा योजना के तहत निर्मित इंटरलकिंग सड़क एक वर्ष के भीतर ही जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के किनारे की मिट्टी बह जाने से इंटरलकिंग ईंटें उखड़कर खेतों में बिखर गई हैं। इससे सड़क का हिस्सा धंसने लगा है और ग्रामीणों के आवागमन में परेशानी हो रही है। सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं।

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ग्रामीणों की चिंताएँ

ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान ही मानकों की अनदेखी की गई थी। इसका परिणाम यह है कि पहली ही बरसात में सड़क कई स्थानों पर बैठ गई। सड़क के नीचे से मिट्टी खिसक जाने के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों से इंटरलकिंग उखड़कर खेतों में गिर गई है। यदि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकती है। एडीओ पंचायत दलसिंगार यादव ने बताया कि मामले की जानकारी मिल गई है। ग्राम पंचायत सचिव को मौके पर भेजकर रिपोर्ट मांगी गई है।

मरम्मत की प्रक्रिया

रिपोर्ट मिलने के बाद जल्द ही सड़क की मरम्मत कराई जाएगी। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) शिवम दुबे ने बताया कि चूहों द्वारा मिट्टी खोदने के कारण सड़क के नीचे की भराई कमजोर हो गई, जिससे सड़क बैठ गई। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त हिस्से की जल्द मरम्मत कराई जाएगी।

सामान्य प्रश्न

मेंहदावल में इंटरलकिंग सड़क की लागत क्या थी?
मेंहदावल के करमैनी ग्राम पंचायत में इंटरलकिंग सड़क की लागत लगभग 20 लाख रुपये थी।
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