Santkabir Nagar News: सरेंडर औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में पारदर्शिता की दरकार

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उद्योगों की स्थापना की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन भूमि की कमी से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सरेंडर किए गए औद्योगिक भूखंडों का आवंटन पारदर्शिता की कमी के कारण प्रभावित कर रहा है। निवेशकों ने ई-बिडिंग और ई-नीलामी की मांग की है।

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में निवेशकों को आकर्षित कर रोजगार सृजन के लिए उद्योगों की स्थापना की दिशा में तमाम कवायदें हो रही है, लेकिन जमीन की उपलब्धता नहीं हो पाने से पेंच फंस रहा है। वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्रों में पूर्व आवंटियों की ओर से सरेंडर किए गए अथवा दोबारा उपलब्ध होने वाले औद्योगिक भूखंडों के सीधे आवंटन की व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। सरेंडर भूखंडों के आवंटन में पारदर्शिता की दरकार है। इसके लिए यूपीआईए ने व्यवस्था में बदलाव किए जाने की मांग उठाते हुए यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के साथ ही मुख्य कार्यपालक अधिकारी इंवेस्ट यूपी से पत्राचार भी किया है। औद्योगिक क्षेत्रों में यदि कोई औद्योगिक भूखंड सरेंडर होता है तो इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाती है। इसकी वजह से उद्यम स्थापित करने की चाहत रखते हुए नए निवेशकों को प्रतिस्पर्धा का अवसर नहीं मिल पाता है। इससे विशेष रूप से वे निवेशक प्रभावित होते है, जो यूपीसीडा की निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर अपनी पात्रता एवं प्रस्तावित परियोजना के अनुरूप औद्योगिक भूखंड प्राप्त करना चाहते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों की व्यवस्था में व्यक्तिगत निर्भरता कम हो सके और पारदर्शिता पूर्ण आवंटन हो सकें。

सरेंडर भूखंडों के आवंटन पर मांग इसके लिए यूपीआईए के अध्यक्ष अरविंद पाठक ने शासन से वर्तमान स्थिति और अपेक्षित सुधार करने के लिए भूखंडों का सीधे आवंटन करने की बजाय नियमों के तहत ई-बिडिंग या ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन किए जाने की मांग की है। इससे अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक पात्र और वास्तविक निवेशक को समान अवसर मिले। यदि कोई भूखंड सरेंडर होने के बाद दोबारा उपलब्ध होता है और उसकी जानकारी सार्वजनिक किए बिना सीधे किसी व्यक्ति या संस्था को आवंटित कर दिया जाता है, तो अन्य इच्छुक निवेशकों को प्रतिस्पर्धा का अवसर नहीं मिल पाता।

निवेशकों की चुनौतियाँ उपलब्ध भूखंडों की जानकारी के लिए निवेशकों को कई बार क्षेत्रीय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि भूखंड की उपलब्धता, क्षेत्रफल, स्थान, कीमत, पात्रता और आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन सार्वजनिक नहीं होगी तो व्यवस्था व्यक्तिगत संपर्क पर निर्भर हो जाएगी। इससे अनावश्यक मध्यस्थता और विवेकाधीन हस्तक्षेप की आशंका बढ़ सकती है। उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशक को यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि किस औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा भूखंड उपलब्ध है और उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है।

उद्यमियों की मांग बोले उद्यमी, सरेंडर भूखंडों की सार्वजनिक हो सूची

उद्यमी कृपाशंकर, अनूप कुमार, रोहित कुमार, सर्वजीत, कमलेश प्रसाद, इनायतुल्ला, अनंत कुमार ने कहा कि सरेंडर भूखंडों की सूची सार्वजनिक होनी चाहिए। पूर्व आवंटियों के जरिए सरेंडर किए गए और पुन: उपलब्ध होने वाले सभी भूखंडों की सूची यूपीसीडा के पोर्टल पर प्रकाशित की जाए। साथ-साथ ही ई-बिडिंग, ई नीलामी अनिवार्य हो। जहां नियमों के अंतर्गत संभव हो सके, ऐसे भूखंडों का आवंटन पारदर्शी, ई- बिडिंग के माध्यम से किया जाए। इसके अलावा जहां सीधे आवंटन का प्रावधान है, वहां उसके नियम और पात्रता के मानदंड सार्वजनिक करने, आवंटन प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम करने तथा पूर्व में सरेंडर भूखंडों के पुन: आवंटन की उच्चस्तरीय समीक्षा या ऑडिट कराने की मांग की है।

यूपीआईए की उपाध्याय यूपीआईए के अध्यक्ष अरविंद पाठक ने कहा कि सरेंडर औद्योगिक भूखंडों का आवंटन संपर्क के आधार पर नहीं, पात्रता और पारदर्शी बिडिंग के आधार पर मिले। इससे प्रदेश को अग्रणी निवेश गंतव्य बनाने के लिए बेहतर नीतियों के साथ पारदर्शी, समयबद्ध और समान अवसर मिलेगा। यूपीसीडा के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए समान और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है。

प्रक्रिया पर शासन का ध्यान यूपीसीडा मुख्यालय औद्योगिक क्षेत्र प्रभारी एजीएम सतीश कुमार ने कहा कि यूपीआईए की ओर से भेजा गया पत्र मिला है। इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप प्रक्रिया का अनुपालन कराया जाएगा। उद्यमियों एवं निवेशकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पारदर्शिता पूर्ण आवंटन प्रक्रिया कराई जाएगी।