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Santkabir Nagar News: सीएम योगी के आगमन से जगी औद्योगिक विकास की नई उम्मीद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। उद्यमियों और युवाओं में औद्योगिक विकास की नई उम्मीदें जग गई हैं। 1973-74 में स्थापित खलीलाबाद औद्योगिक क्षेत्र में समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन इसे पुनर्जीवित करने की मांग उठाई जा रही है।

Santkabir Nagar News: सीएम योगी के आगमन से जगी औद्योगिक विकास की नई उम्मीद

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, शोभित कुमार पांडेय। सीएम योगी आदित्यनाथ के स्पोर्ट्स स्टेडिएम में आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासनिक अमला जुटा रहा। शहर के कोने-कोने और खास कर खलीलाबाद- मेंहदावल मार्ग से कलक्ट्रेट, एसपी ऑफिस और विकास भवन जाने वाले मार्ग पर जनप्रतिनिधियों में होर्डिंग्स लगाने की होड़ सी दिखी। वहीं जिले के उद्यमियों, व्यापारियों और युवाओं में औद्योगिक विकास की नई उम्मीद जग गई है।

औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

दरअसल, खलीलाबाद औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना वर्ष 1973-74 में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के किनारे की थी। यहां करीब 231.34 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए अधिसूचित है। इनमें से 149.66 हेक्टेयर भूमि पर 287 औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए भूखंड आवंटित किए गए,लेकिन बड़ी संख्या में इकाईयां बंद पड़ी हुई है। वहीं औद्योगिक विकास की संभावनाओं, वर्षों से लंबित समस्याओं और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए। विगत तीन-चार वर्षो से यूपीआईए की ओर से विभिन्न फोरमों पर जनपद के औद्योगिक विकास को लेकर पहल की गई तो कुछ हद तक संभावनाएं पटल पर उभर कर आई है, लेकिन औद्योगिक विकास की जड़ जमा चुकी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है। यूपीआईए के अध्यक्ष अरविंद पाठक, उद्यमी नितिन जालान, कृपाशंकर पांडेय, अशोक सर्राफ, विक्रम अग्रवाल, साहिल गुप्ता, रविंद्र नाथ आदि ने कहा कि संतकबीरनगर केवल कृषि प्रधान जनपद ही नहीं, बल्कि पूर्वांचल का एक संभावनाशील औद्योगिक केंद्र बनने की क्षमता रखता है। यहां पर्याप्त मानव संसाधन, पारंपरिक उद्योगों की पृष्ठभूमि, वस्त्र एवं होजरी क्षेत्र की संभावनाएं, कृषि आधारित उद्योगों की व्यापक संभावना तथा क्षेत्रीय बाजार उपलब्ध हैं। आवश्यकता केवल इन संभावनाओं को उद्योग, निवेश और रोजगार में परिवर्तित करने के लिए शासन के स्तर पर निर्णायक पहल की है। बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित किया जाए, खाली पड़े औद्योगिक भूखंडों का उपयोग हो, नए निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बने और स्थानीय युवाओं को अपने ही जनपद में रोजगार के अवसर मिलें।

औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार एवं कायाकल्प

यूपीआईए के अध्यक्ष अरविंद पाठक ने कहा कि पूर्व में औद्योगिक विकास और विस्तार को लेकर सीएम को मांग पत्र दिया गया था। इसमें एग्रो में बंद पड़ी छपाई मिल के पुन: संचालन, फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण, ओडीओपी योजना के अंतर्गत कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना,औद्योगिक क्षेत्र में एफएआर को बढ़ाकर निवेश को प्रोत्साहन, बखिरा झील में मखाना उत्पादन एवं प्रोसेसिंग हब का निर्माण,औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। इसके अलावा युवाओं को उद्यमिमता से जोड़ने की विशेष पहल करते हुए इंटरमीडिटए पास युवाओं के लिए 05 लाख रुपये की युवा धरोहर राशि प्रदान किए जाने की मांग प्रमुखता से की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संतकबीरनगर में औद्योगिक विकास की संभावनाएं क्यों हैं?
संतकबीरनगर में पर्याप्त मानव संसाधन, पारंपरिक उद्योगों की पृष्ठभूमि, वस्त्र एवं होजरी क्षेत्र की संभावनाएं, और कृषि आधारित उद्योगों की व्यापक संभावना है।
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