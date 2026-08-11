Santkabir Nagar News: सीएम योगी के आगमन से जगी औद्योगिक विकास की नई उम्मीद

औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

दरअसल, खलीलाबाद औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना वर्ष 1973-74 में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के किनारे की थी। यहां करीब 231.34 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए अधिसूचित है। इनमें से 149.66 हेक्टेयर भूमि पर 287 औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए भूखंड आवंटित किए गए,लेकिन बड़ी संख्या में इकाईयां बंद पड़ी हुई है। वहीं औद्योगिक विकास की संभावनाओं, वर्षों से लंबित समस्याओं और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए। विगत तीन-चार वर्षो से यूपीआईए की ओर से विभिन्न फोरमों पर जनपद के औद्योगिक विकास को लेकर पहल की गई तो कुछ हद तक संभावनाएं पटल पर उभर कर आई है, लेकिन औद्योगिक विकास की जड़ जमा चुकी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है। यूपीआईए के अध्यक्ष अरविंद पाठक, उद्यमी नितिन जालान, कृपाशंकर पांडेय, अशोक सर्राफ, विक्रम अग्रवाल, साहिल गुप्ता, रविंद्र नाथ आदि ने कहा कि संतकबीरनगर केवल कृषि प्रधान जनपद ही नहीं, बल्कि पूर्वांचल का एक संभावनाशील औद्योगिक केंद्र बनने की क्षमता रखता है। यहां पर्याप्त मानव संसाधन, पारंपरिक उद्योगों की पृष्ठभूमि, वस्त्र एवं होजरी क्षेत्र की संभावनाएं, कृषि आधारित उद्योगों की व्यापक संभावना तथा क्षेत्रीय बाजार उपलब्ध हैं। आवश्यकता केवल इन संभावनाओं को उद्योग, निवेश और रोजगार में परिवर्तित करने के लिए शासन के स्तर पर निर्णायक पहल की है। बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित किया जाए, खाली पड़े औद्योगिक भूखंडों का उपयोग हो, नए निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बने और स्थानीय युवाओं को अपने ही जनपद में रोजगार के अवसर मिलें।