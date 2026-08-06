Santkabir Nagar News: एसपी ने करमैनी पुलिस चौकी का किया उद्घाटन, रक्षानाथ मंदिर में किया जलाभिषेक

Santkabir Nagar News: मेंहदावल थाना क्षेत्र के करमैनी में नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने किया। उन्होंने पूजा-अर्चना के साथ क्षेत्रवासियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। चौकी के संचालन से अपराधों पर अंकुश लगाने और पुलिस की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई।

Santkabir Nagar News: मेंहदावल/नौलखा, हिन्दुस्तान संवाद। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने बुधवार देर शाम मेंहदावल थाना क्षेत्र के करमैनी में नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने सांड़े खुर्द स्थित प्राचीन रक्षानाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का विधि-विधान से जलाभिषेक और पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से आपसी सौहार्द, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की।

पुलिस चौकी का महत्व उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए एसपी ने कहा कि करमैनी पुलिस चौकी शुरू होने से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ ही पुलिस की निगरानी व्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि अब तक गो-तस्कर और अन्य अपराधी बनकसिया पुलिस चौकी के क्षेत्र से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर अपने मंसूबों को अंजाम देने का प्रयास करते थे, लेकिन करमैनी चौकी के संचालन के बाद ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगेगी। एसपी ने बताया कि चौकी पर एक उपनिरीक्षक के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिससे क्षेत्र में त्वरित पुलिस कार्रवाई और लोगों को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

रक्षानाथ मंदिर में किया पूजन इसके बाद पुलिस अधीक्षक सांडे खुर्द स्थित रक्षानाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने साष्टांग दंडवत कर भगवान शिव का जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना की तथा क्षेत्र की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सर्वदमन सिंह, प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, बनकसिया चौकी प्रभारी सहित पुलिस विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे।