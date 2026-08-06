Santkabir Nagar News: हावपुर-भड़ारी पशु बाजार का शुभारंभ, पहले ही दिन उमड़े पशुपालक

Santkabir Nagar News: बघौली, हिन्दुस्तान संवाद। बघौली ब्लाक मुख्यालय से सटे हावपुर-भड़ारी गांव में बुधवार को नवस्थापित पशु बाजार का विधिवत शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा-अर्चना के साथ किया गया। बाजार खुलते ही पहले ही दिन क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में पशुपालक, किसान और पशु व्यापारी अपने पशुओं के साथ पहुंचे। लंबे समय से क्षेत्र में स्थायी पशु बाजार की मांग की जा रही थी। बाजार शुरू होने से अब पशुपालकों को पशुओं की खरीद-बिक्री के लिए दूर-दराज के बाजारों का रुख नहीं करना पड़ेगा, जिससे समय और परिवहन खर्च दोनों की बचत होगी।शुभारंभ के बाद बाजार में गाय, भैंस समेत विभिन्न प्रकार के पशुओं की खरीद-बिक्री शुरू हुई।

पहले ही दिन बाजार में अच्छी खासी चहल-पहल देखने को मिली। पशुपालकों ने बताया कि अब स्थानीय स्तर पर ही बाजार उपलब्ध होने से उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी। पहले पशुओं को बेचने या खरीदने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ने के साथ पूरा दिन भी खर्च हो जाता था। अब ब्लॉक मुख्यालय के निकट बाजार खुलने से ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा।पशु बाजार के संचालक एवं नरायनपुर ग्राम प्रधान सरवन मौर्या ने बताया कि बाजार को पशुपालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। यहां पशुओं के लिए नाद, स्वच्छ पेयजल, पशुपालकों के ठहरने की व्यवस्था, वाहन पार्किंग सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में बाजार का और विस्तार कर अतिरिक्त सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, ताकि हावपुर-भड़ारी पशु बाजार क्षेत्र का प्रमुख पशु व्यापार केंद्र बन सके। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीनानाथ चौधरी, अंकित सिंह, दिग्विजय सिंह, विनोद चौधरी, ग्राम प्रधान प्रदीप चौधरी, सत्य विजय सिंह, विनोद मौर्य, अमित राय, आयुष, अनीत मौर्य सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और पशुपालक मौजूद रहे।