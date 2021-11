अलग-अलग मामले में पुलिस ने नौ आरोपितों पर कसा शिकंजा

In different cases, the police tightened the noose on the nine accused

संतकबीरनगर। निज संवाददाता

जनपद पुलिस ने अलग-अलग मामले में नौ आरोपितों को दबोचकर कानूनी शिकंजा कसा। पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार जिले की पुलिस ने अपराधियों के धर पकड़ का अभियान चलाया।

खलीलाबाद कोतवाली पुलिस ने तीन और मेंहदावल पुलिस ने तीन आरोपितों को दबोचकर शांति भंग की आशंका में चालान किया। इसके साथ ही थाना धनघटा पुलिस ने 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ आरोपित अभियुक्त आसर मुनीम पुत्र स्वर्गीय रामजतन निवासी औराडाड़ एवं थाना बखिरा पुलिस ने 25 शीशी (200 मिलीलीटर) कुल पांच लीटर अवैध देशी शराब के साथ नन्दलाल पुत्र वंशराज निवासी चौरही को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम का मामला पंजीकृत किया। थाना दुधारा पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति, वस्तुओं एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान सुहेल अहमद पुत्र जहीर अहमद निवासी मूड़ाडीह खुर्द के कब्जे से एक अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर शस्त्र अधिनियम का मामला पंजीकृत किया। पुलिस ने सभी आरोपितों को संबंधित न्यायालय प्रस्तुत करने के बाद जेल रवाना कर दिया।